Jusqu'à 20% de réduction pour les Surface Pro 7 et Laptop 3

MAJ : Microsoft a ajouté une remise additionnelle pour certains modèles Surface avec Intel Core i7. Les Surface Laptop 3 et Pro 7 dotés de ce type de processeur profitent ainsi de 20% de réduction au lieu de 15%. Les autres configurations continuent de profiter de 15% de réduction.

Microsoft vient de lancer de nouvelles offres sur sa boutique officielle . Les Surface Pro 7, Surface Pro X et Surface Laptop 3 profitent de 15% de réduction dès aujourd’hui et jusqu’à dimanche.



Si vous comptez changer de PC portable prochainement, c’est peut-être le bon moment grâce à de nouvelles offres pour la gamme Surface. La firme vient en effet de lancer une réduction de 15% pour plusieurs de ses appareils de dernière génération sur le Microsoft Store. La promo est active dès aujourd’hui et reste valable jusqu’au 3 mai inclus.

15 % de réduction sur la Surface Pro 7

La Surface Pro est l’un des produits les plus populaires de la gamme Surface. Avec son clavier détachable, il s’agit d’un appareil hybride, à cheval entre tablette et PC portable, que j’emploie pour ma part depuis des années. La dernière génération, disponible depuis l’automne 2019, apporte plusieurs améliorations par rapport à la précédente dont des performances revues à la hausse, et le fameux port USB-C tant attendu. Je vous renvoie ici pour lire mon test de la Surface Pro 7.

Avec la réduction de 15%, le prix de l’appareil débute maintenant à 769€ dans sa configuration d’entrée de gamme. Notez que cette réduction s’applique à toutes les configurations de l’appareil, même à la plus puissante. N’oubliez pas d’ajouter le prix du clavier Type Cover, vendu à part, qui est pour moi un accessoire indispensable pour transformer ce « PC tactile » en véritable outil de travail.





15% de réduction sur le Surface Laptop 3





Le Surface Laptop est un PC portable disponible, au choix, avec écran de 13,5 ou de 15 pouces. La dernière génération de l’appareil, que l’on peut acheter depuis l'automne dernier, profite également d’un prix inférieur en ce moment. Tout comme pour la Pro 7, la réduction de 15% est valable peu importe la configuration de l’appareil qui embarque, au choix, un processeur Intel Core iX ou AMD Ryzen. Je vous renvoie une nouvelle fois vers mon test du Surface Laptop 3 si vous souhaitez en apprendre plus sur l’appareil.





15% de réduction sur la Surface Pro X

La Surface Pro X profite de sa seconde réduction depuis sa sortie en novembre dernier. Cet ovni, bien que ressemblant à une Surface Pro 7 plus fine et dotée d’un plus grand écran, ne s’adresse pas à tous les utilisateurs. Je vous renvoie vers cet article pour bien comprendre pourquoi. En deux mots : cela tient à son processeur quelque peu différent... En version d’entrée de gamme (8Go de RAM / 128 Go de stockage), son prix débute à 993€ avec cette réduction valable jusque dimanche soir.





20% de réduction pour les Surface i7

Si vous configurez une Surface Pro 7 ou un Surface Laptop 3 avec un processeur Intel Core i7, la réduction passe de 15 à 20%. La remise s'applique immédiatement après avoir sélectionné un modèle correspondant dans le configurateur du Microsoft Store.