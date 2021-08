3 conseils pour une cybersécurité optimale sur votre PC

Article sponsorisé par Bitdefender

Logiciel espion, virus furtif, cheval de Troie, phishing, casse de mot de passe, téléchargement furtif, etc. Ce sont autant de types de cyberattaques qui peuvent survenir sur un ordinateur. Particulièrement en cette période où le télétravail connait une véritable extension, les organisations ainsi que les professionnels et les particuliers ont dû faire face à des menaces de cybersécurité. Si la mise en place de systèmes de protection adaptés permet de limiter considérablement les cas d’attaques informatiques, il faut dire qu’en cas de réussite, les dommages causés par les hackers peuvent aussi être importants. Voici alors nos conseils pour avoir une cybersécurité optimale sur votre PC.

Adopter des mots de passe compliqués

Il est courant de voir des internautes avoir un mot de passe trop court ou encore utiliser le même mot de passe sur plusieurs sites web. Pour un bon logiciel de piratage, cela pourrait être très facile à décrypter. Pour une sécurité optimale sur votre PC, il est conseillé d’utiliser un gestionnaire de mot de passe pour générer des mots de passe forts (longs avec des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux) qui seront difficiles à craquer. Cet outil permet également de disposer d’un mot de passe spécifique à chaque site sur lequel vous créez un compte.

Faire attention aux logiciels à télécharger

Pour éviter les cyberattaques, il est aussi important de vous préserver au mieux du cheval de Troie, c’est-à-dire des logiciels malveillants. En effet, lorsque vous vous permettez toutes les mises à jour gratuites ou le téléchargement de tout type de logiciels, certains peuvent implanter dans votre ordinateur un programme permettant au pirate de récupérer vos données et de contrôler votre PC. Pour éviter ces situations, il faut non seulement éviter d’ouvrir les contenus dont la provenance vous est inconnue, mais aussi d’installer sur votre PC un pare-feu et un anti virus fiable afin d’identifier et de détruire ces programmes malveillants. Justement, Bitdefender propose la meilleure protection antivirus du marché. Ce leader en cybersécurité met à votre disposition plusieurs solutions de protection légères et efficaces contre les menaces qui visent votre PC Windows.

Être prudent avec les mails reçus

Le phishing reste encore une méthode de piratage d’actualité. Ce système consiste pour le hacker à envoyer à sa cible un mail comportant un lien qui lui permettra de récupérer ses informations sensibles et privées dans le but de les revendre. Pour éviter le phishing, il faut toujours vérifier l’adresse de l’expéditeur et ne surtout pas ouvrir le lien présent dans le mail, quel que soit l’objet du message. Il existe également des logiciels anti-phishing qui permettent de détecter ces mails frauduleux avant même que vous receviez.