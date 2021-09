62% des utilisateurs ne savent pas que Windows 11 est disponible bientôt !

Si vous lisez régulièrement les articles de MonWindows, c’est peut-être car vous êtes enthousiasmé par l’arrivée de Windows 11. Cela ne semble pas du tout être le cas d’une grande partie des utilisateurs puisque beaucoup d’entre eux n’ont visiblement jamais entendu parler du nouveau système d’exploitation.

Une nouvelle étude américaine a été publiée pour connaitre le ressenti des utilisateurs à l’approche de l’arrivée de Windows 11. Pour ce faire, 1042 personnes ont été interrogées et il en ressort qu’à peine 38% d’entre eux savaient que le nouveau système d’exploitation de Microsoft allait sortir sous peu. Il semble que la firme doive encore un peu plus communiquer pour faire connaître son nouveau système. Microsoft a déjà commencé à diffuser des publicités à la TV pour faire connaître Windows 11 Outre-Atlantique, mais je n’en ai pas encore vu chez nous.

Mise à niveau vers Windows 11

En ce qui concerne la mise à niveau depuis Windows 10, 41% des utilisateurs ont indiqué souhaiter installer la mise à jour sur leur PC. A contrario, 14% ne veulent pas du tout en entendre parler et souhaitent conserver leur système d’exploitation actuel. 45% n’avaient pas encore décidé s’ils sauteraient le pas, ou non. Les deux-tiers des répondants ne savaient pas si leur PC répondait aux exigences matérielles pour pouvoir installer Windows 11 ou n’avaient pas connaissance des prérequis.

Va mettre à niveau 41% Ne sera pas mis à niveau 14% Incertain 45%

Fonctionnalités les plus intéressantes

Parmi les nouveautés du système d’exploitation plébiscitées par les utilisateurs, la possibilité d’exécuter les applications Android semble la plus digne d’intérêt. Pour rappel, cette fonctionnalité ne sera pas disponible à la sortie de Windows 11 le 5 octobre prochain mais seulement dans le courant de l’année 2022. Juste derrière, la nouvelle interface de Windows 11 semble également séduire les utilisateurs, tout comme les améliorations de sécurité et dans les jeux.

Pas certain 38% Possibilité d'exécuter des applications Android 14% Nouvelle apparence 13% Capacités d'amélioration du jeu 13% Fonctionnalités de sécurité supplémentaires 11% Dictée vocale avec ponctuation automatique 4% Widgets 3% Boutique d'applications Windows mise à niveau 2% Autre 2%

Bon, clairement, le panel n’étant que d’un peu plus de 1000 utilisateurs, on ne peut pas vraiment dire que cette étude soit très représentative, mais n’hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous intéresse le plus avec l’arrivée de Windows 11.