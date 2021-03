9,1% des PC exécutent une version obsolète de Windows 10

AdDuplex a publié ses chiffres concernant l’utilisation de Windows 10. On y voit ainsi que la version 2004 reste la plus utilisée, mais la version 20H2 disponible depuis cet automne gagne considérablement en parts de marché.

La version 20H2 progresse considérablement

Actuellement, Microsoft supporte encore trois versions de Windows 10 auprès du grand public. La version 1909 disponible depuis automne 2019, la version 2004 que l’on peut télécharger depuis pratiquement un an, et la version 20H2 qui est la plus récente des trois. Toutes les versions antérieures ne sont donc plus prises en charge, ce qui veut dire que les utilisateurs particuliers qui l’exécutent encore sur leur PC ne profitent pas de mises à jour de sécurité mensuelles. D’après AdDpulex, 9.1% des utilisateurs exécuteraient ainsi une version dépassée de Windows 10.

Parlons maintenant des versions actuellement supportées et notamment de la plus utilisée aujourd’hui : la version 2004. Cette mise à jour, disponible depuis le printemps de l’année dernière, occupe selon AdDuplex 42,1% de part de marché. La version 2004 commence d’ailleurs à être installée automatiquement par Microsoft sur les PC qui disposent de la version 1909 (ou antérieure). Pour rappel, la version 1909 ne sera plus supportée dès le 11 mai, et 18,4% des utilisateurs l’utiliseraient encore aujourd’hui. Enfin, la dernière mise à jour de fonctionnalité nommée version 20H2 occuperait quant à elle 29,9% de part de marché. C’est une belle progression par rapport au mois dernier puisque seuls 20% des utilisateurs l’avaient alors installée.

De plus en plus d'Insiders Windows 10

Pour terminer, parlons également des Insiders qui représenteraient 0,5% des utilisateurs de Windows 10 contre 0,3% seulement en février. Une telle augmentation semble étonnante, mais peut-être que les innovations de la mise à jour 21H2 (Sun Valley) attire les curieux. Pour rappel, cette mise à jour sera proposée au grand public à l’automne 2021 et promet de belles nouveautés comme au niveau de l’interface et des fonctionnalités.