AMD veut séduire à nouveau les joueurs grâce à ses nouveaux Ryzen 5000

Longtemps dans l’ombre de son concurrent, AMD revient en force. Le constructeur de puces a en effet présenté sa nouvelle gamme Ryzen 5000 destinée aux PC de bureau dont « le meilleur processeur de jeu au monde », rien que ça.

AMD a dévoilé sa nouvelle gamme de processeurs destinés aux ordinateurs de bureau. La série Ryzen 5000, basée sur l’architecture Zen 3, cible particulièrement les créateurs de contenus et amateurs de jeux. En plus d’un gain de performances, ces processeurs sont pleinement compatibles avec les cartes mères de génération précédente. Une simple mise à jour du BIOS suffit pour assurer leur prise en charge. Voici la liste des quatre processeurs dévoilés, leurs caractéristiques techniques et leurs prix (en dollars). Ils seront disponibles à partir du 5 novembre prochain.

Modèle Nombre de coeurs / threads Cadence maximale Cache Consommation Prix Ryzen 9 5950X 16 cœurs, 32 threads 4,9 GHz (base de 3,4 GHz) 72 Mo 105 W 799 $ Ryzen 9 5900X 12 cœurs, 24 threads 4,8 GHz (base de 3,7 GHz) 70 Mo 105 W 549 $ Ryzen 7 5800X 8 cœurs, 16 threads 4,7 GHz (base de 3,8 GHz) 36 Mo 105 W 449 $ Ryzen 5 5600X 6 cœurs, 12 threads 4,6 GHz (base de 3,7 GHz) 35 Mo 65 W 249 $

Avec cette nouvelle gamme, AMD compte bien redorer son image auprès des amateurs de jeux vidéo qui plébiscitent Intel côté CPU, et Nvidia côté GPU depuis des années. Selon le constructeur, le Ryzen 9 5950X serait d’ailleurs le meilleur processeur au monde pour les jeux. Il serait 7% plus rapide qu’un Intel Core i9-10900K, mais son prix de 749$ en refroidira plus d’un.

Puisque je vous parle de jeux vidéo, notez qu’AMD prévoit de dévoiler le 27 octobre prochain ses nouvelles cartes graphiques Radeon RX 6000. La firme promet du lourd, et est attendue au tournant après une domination de Nvidia depuis plus de deux ans grâce à sa gamme RTX. Si vous voulez revoir la conférence d'hier, voici la vidéo.