Avec Meet Now, rejoindre un appel vidéo se fera nativement sur Windows 10

Microsoft va prochainement mieux intégrer la vidéoconférence au sein de Windows 10 grâce à une nouvelle fonctionnalité baptisée Meet Now qui prendra directement place dans la barre des tâches. A quoi sert-elle ? Comment fonctionne-t-elle ?

Le COVID-19 a été un sacré accélérateur vers la transition numérique et l’adoption de nouveaux comportements dans le monde du travail. Nous sommes de plus en plus nombreux à télétravailler et des applications telles que Teams ont pris tout leur sens pour une meilleure collaboration entre les équipes. Appeler ses collègues avec le PC ou rejoindre une réunion de groupe en vidéo sont devenus monnaie courante. Partant de ce constat, Microsoft souhaite aller encore plus loin et mieux intégrer la vidéoconférence au sein de Windows 10 grâce à Skype.

Meet Now s'intègre nativement dans Windows 10

Cette nuit, Microsoft a publié une nouvelle mise à jour de Windows 10 à destination des Insiders (canal Dev). Outre des corrections de bugs et la possibilité d’épingler des notifications dans l’application Votre Téléphone, cette nouvelle version apporte également une fonctionnalité intéressante pour ceux qui utilisent souvent les appels avec ou sans vidéo : Meet Now.

Avec Meet Now, Microsoft souhaite faciliter les réunions avec ses amis ou ses collègues. Son fonctionnement est très simple : une nouvelle icône « Meet Now » apparaît dans la barre des tâches de votre PC. En cliquant sur celle-ci, il vous suffit de choisir entre créer ou rejoindre un Call. Si vous créez un appel, un lien sera généré et il suffira de le partager avec ses connaissances.

Si vous souhaitez rejoindre une conversation, vous avez simplement à ouvrir le lien qui vous aura été envoyé. Aucune application supplémentaire ne devra être téléchargée pour profiter de cette nouvelle possibilité puisque tout passe par Skype sur le Web.



Pour l’instant, cette nouveauté est réservée aux Insiders Windows 10 ayant opté pour le Canal Dev. Elle sera étendue plus tard à tous les utilisateurs de Windows 10, au plus tôt avec la mise à jour 20H2 prévue pour cet automne, voire plus tard pour la mise à jour de fonctionnalité suivante disponible au printemps 2021. Alors, que pensez-vous de cette nouvelle possibilité ?