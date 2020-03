Bill Gates quitte le conseil d’administration de Microsoft

Bill Gates, ex-PDG et co-fondateur de Microsoft, a annoncé son retrait du conseil d’administration de la firme. Il compte concentrer ses efforts sur la philanthropie grâce à sa fondation Bill-et-Melinda-Gates.

Bill Gates est probablement l’un des nom les plus marquants de la sphère technologique. L’homme qui a cofondé Microsoft en 1975 en a assuré sa présidence jusqu’en 2000 avant de passer le flambeau à Steve Ballmer. Ce n’est pas pour autant que, depuis ce temps, il ne jouait plus un rôle prépondérant au sein de la firme. Gates faisait encore partie du conseil d’administration et il en a d’ailleurs assuré la présidence jusqu’en 2014. En 2008, il avait tout de même réduit son implication dans Microsoft pour se concentrer à la philanthropie au travers de sa fondation. Désormais, il compte s’y consacrer à 100%.

Voilà ce qu’a expliqué Bill Gates dans un communiqué publié sur LinkedIn :

« J'ai pris la décision de me retirer des deux conseils publics auxquels je siège - Microsoft et Berkshire Hathaway - pour consacrer plus de temps aux priorités philanthropiques, notamment la santé et le développement mondiaux, l'éducation et mon engagement croissant dans la lutte contre le changement climatique. Le leadership des sociétés Berkshire et Microsoft n'a jamais été aussi fort, le moment est donc venu de franchir cette étape (…). Se retirer du conseil d'administration ne signifie nullement s'éloigner de l'entreprise. Microsoft sera toujours une partie importante du travail de ma vie et je continuerai à travailler avec Satya et le leadership technique pour aider à façonner la vision et à atteindre les objectifs ambitieux de l'entreprise. Je suis plus optimiste que jamais quant aux progrès de l'entreprise et comment elle peut continuer à bénéficier au monde. »

Satya Nadella remercie Bill Gates pour tout ce qu'il lui a apporté

De son côté, l’actuel PDG de Microsoft, Satya Nadella, a souhaité remercier Bill Gates pour tout ce qu’il lui a apporté ces dernières années. Ce n’est pas pour autant que les deux hommes ne se côtoieront plus sur le plan professionnel puisque Gates continuera à jouer un rôle de conseiller technologique à Microsoft et à d’autres firmes. Voici le communiqué officiel de Satya Nadella :

«Ce fut un immense honneur et un privilège d'avoir travaillé avec Bill et d'avoir appris de lui au fil des ans. Bill a fondé notre entreprise avec une croyance en la force de démocratisation des logiciels et une passion pour résoudre les défis les plus urgents de la société. Et Microsoft et le monde sont meilleurs pour cela. Le conseil a bénéficié du leadership et de la vision de Bill. Et Microsoft continuera de bénéficier de la passion technique et des conseils continus de Bill pour faire avancer nos produits et services. Je suis reconnaissant de l'amitié de Bill et j'ai hâte de continuer à travailler avec lui pour réaliser notre mission de donner à chaque personne et à chaque organisation de la planète les moyens de réaliser plus ».