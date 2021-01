Un nouveau bug de Windows 10 cause un écran bleu ou un volume NTFS corrompu

Windows 10 est touché par deux bugs qui agitent la toile depuis ce week-end. Tous deux sont provoqués par l’exécution d’une commande spécifique dans le navigateur ou toute autre application. Alors, est-ce grave docteur ?

Un chercheur en sécurité à découvert deux nouveaux bugs qui concernent Windows 10. Alors que le premier cause un BSOD, le fameux écran bleu de la mort, le second provoque quant à lui le marquage d’un volume NTFS comme étant corrompu. Pour provoquer l’un de ces bugs, il suffit d’introduire simplement une commande spécifique dans la barre d’adresse ou dans l’Explorateur de fichiers, par exemple. Bien qu’elles soient partagées par de nombreux sites Web, je préfère vous éviter les tracas et ne pas indiquer les commandes dans cet article. De toute façon, j'imagine que peu d'entre vous souhaitent les tester sur leur PC, du mois je l'espère ! =)

Ces bugs sont-ils potentiellement dangereux pour votre PC ?

La question que vous vous posez probablement : ces bugs sont-ils dangereux ? Alors, oui et non ! Concernant le BSOD, un simple redémarrage de votre PC permet en général de solutionner le problème. Bleeping Computer indique tout de même avoir réussi à provoquer l’écran bleu systématique lors de la connexion à Windows en exploitant ce bug comme pourrait le faire un hacker. Cependant, ce dernier devrait pouvoir accéder au PC à distance et disposer des informations du compte administrateur pour pouvoir l’exécuter. Le risque est donc assez faible.

En ce qui concerne l’autre bug qui marque la partition NTFS comme corrompue, un simple CHKDSK comme on pourrait le faire de manière classique pour réparer un PC permet de résoudre le souci. Cependant, l’un des tests pratiqués par Bleeping Computer n’a pas permis de récupérer le volume après l’utilisation de CHKDSK. Prudence donc, d'autant plus qu’un compte utilisateur standard sans privilèges administrateur peut exécuter la commande problématique.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur ces bugs, je vous renvoie à la source. Microsoft est déjà au courant de ces problèmes et on imagine que des correctifs seront rapidement développés pour être distribués au travers d’une future mise à jour. Peut-être lors du Patch Tuesday de février ?