BUILD 2020 : Microsoft ouvre les inscriptions aux développeurs

Du 19 au 21 mai se tiendra la Build 2020 de Microsoft. Si vous êtes un développeur chevronné, les inscriptions viennent d’ouvrir et le tarif d’entrée reste le même que pour les années précédentes.



Microsoft vient d’ouvrir les inscriptions à sa conférence Build 2020. Cet événement annuel dédié aux développeurs se tiendra encore une fois à Seattle, pas très loin du siège de Microsoft à Redmond. Il ne s’adresse pas à tout le monde puisqu’il est avant tout destiné aux développeurs chevronnés qui travaillent avec les technologies de Microsoft.

Si vous en faites partie et pensez faire d’une pierre deux coups en réservant de petites vacances aux US, sachez que le tarif d’entrée s’élève à 2395$ (sauf si vous avez moins de 21 ans). Cette somme peut paraitre exorbitante mais pour certaines entreprises et développeurs de talent, les informations dévoilées lors de cet événement, et les rencontres potentielles qu’il amène grâce au networking permettent à certains de vite rentabiliser cet investissement. Si vous souhaitez vous y inscrire, c’est par ici . Pour rappel, l’événement se tiendra du 19 au 21 mai prochain, juste après la conférence I/O de Google.

Pour les utilisateurs que nous sommes, la BUILD 2020 devrait être bien plus intéressante que les années précédentes. Microsoft devrait lever le voile sur de nombreuses nouveautés à venir, et pourrait aborder les Surface Duo et Neo ainsi que Windows 10X. En effet, on en connait encore très peu sur le futur système d’exploitation destiné aux tablettes pliables. A travers les démos, Microsoft devrait profiter de l’événement pour présenter plus en détails comment ce système fonctionne et comment les développeurs pourront intégrer les nouvelles interactions propres aux dispositifs pliables dans leur application.

Parmi la communauté MonWindows, y a-t-il des développeurs qui se rendent à cet événement ?