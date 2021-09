Cloud computing : préservez vos services et infrastructures en ligne

Article sponsorisé par Avanade

Le cloud computing et les services connexes font désormais partie intégrante de la vie des particuliers et des entreprises. Découvrez dans cet article le concept du cloud computing, ses types et principaux avantages.

En quoi consiste le stockage de fichiers dans les clouds ?

La conservation des fichiers dans le Cloud est une solution pour sauvegarder les données en ligne. Elle permet aux différents serveurs et logiciels de consulter les données par le biais du partage des systèmes de stockage.

Types de cloud computing

Cloud public

Dans un cloud public, tous les logiciels, le matériel et les autres infrastructures associées sont la propriété du fournisseur de services. Vous utilisez des ressources dédiées par le biais d'une plateforme et disposez d'options de personnalisation limitées. Microsoft Azure en est un excellent exemple.

Cloud privé

La particularité d'un cloud privé est que toutes les ressources informatiques sont la propriété exclusive de votre entreprise. C’est un cloud sécurisé hébergé dans le centre de données du fournisseur. Toute l'infrastructure et tous les services sont hébergés sur un réseau privé, ce qui signifie que l'entreprise n'aura aucun voisin à qui emprunter des ressources.

Cloud hybride

Un cloud hybride est la fusion de clouds publics et privés. Ils sont reliés par une technologie spéciale qui permet de passer d'un cloud à l'autre sans perte d'efficacité ou d'informations.

Les bénéfices du stockage des fichiers en ligne (cloud)

Le fait de stocker des données de fichiers dans le cloud présente plusieurs avantages dans trois domaines principaux.

Flexibilité

Bien que toutes les solutions de stockage de fichiers dans le cloud ne puissent pas évoluer au rythme de la puissance du cloud, les plus avancées vous permettent de commencer avec les niveaux actuels de performances et de ressources, puis d'évoluer en fonction des besoins. Vous n'avez plus besoin d'anticiper les besoins futurs et d'allouer des ressources redondantes.

Interactivité

Bon nombre d'applications existantes requièrent une intégration avec des services de partage de fichiers qui utilisent la sémantique des systèmes de fichiers existants. Les solutions de stockage de fichiers dans le cloud présentent l'avantage de ne pas nécessiter de codage pour le partage sécurisé des fichiers.

Budget et ressources

L'exploitation de services de fichiers sur site physique implique des coûts d'achat de matériel, de maintenance régulière, d'alimentation, de refroidissement et autres. En stockant les données dans le cloud, les entreprises peuvent réorienter les moyens techniques vers d'autres projets plus essentiels à leurs activités.