Comment Microsoft évite-t-il les fuites jusqu’à l’annonce de ses appareils ?

Les constructeurs de smartphones, tablettes ou PC comme Microsoft, Apple ou Samsung tentent de se prémunir d’un maximum de fuites de leurs produits avant leur annonce officielle. Malheureusement pour eux, il est très difficile de garder le secret jusqu’au bout. Quelques jours ou semaines avant leur présentation, il arrive bien souvent que les visuels et noms de leurs futurs appareils paraissent sur la toile. Mais comment Microsoft a-t-il pu surprendre tout le monde en annonçant sa Xbox Series X lors du Game Awards la semaine dernière ? Comment les Surface Duo et Neo n’ont pas fuité avant leur annonce en octobre dernier ?

Le secret, même gardé auprès des employés

Je me rappelle de cet événement en 2015 lors duquel Microsoft a annoncé le Surface Book. Personne ne s’attendait à sa présentation et le nom, tout comme le design de l’appareil, étaient complètement passé sous les radars. Microsoft a visiblement mis en place un système en interne pour éviter un maximum de fuites. La firme ne l’a jamais expliqué ouvertement, mais on imagine que le personnel au courant de ces nouveaux produits est très restreint… De plus, il ne serait pas étonnant que de lourdes sanctions puissent être engagées à leur encontre si l’on découvre qui est à l’origine d’une fuite.

Je me rappelle d'une discussion que j'avais eue il y a quelques années avec un responsable de Microsoft France qui m'expliquait que Microsoft Corporation (Redmond, Etats-Unis) ne le mettait au courant de l'arrivée d'un nouveau produit seulement quelques jours avant son annonce, et parfois la surprise était même totale. Est-ce vrai, ou est-ce simplement un moyen d'éviter les questions dérangeantes ? Bonne question, mais quoiqu'il en soit, il est certain que ces informations doivent absolument rester confidentielles pour la firme.



Une annonce, longtemps avant la sortie du produit

En général, la plupart des fuites ne provient pas du personnel, mais de la chaîne d’approvisionnement, des accessoiristes ou des points de vente. Vous vous doutez bien que pour pouvoir proposer un nouvel appareil à la vente seulement quelques jours ou semaines après son annonce, d’autres acteurs doivent être tenus informés à l’avance. Quelques exemples :

Les usines bien souvent chinoises qui les fabriquent doivent disposer de toutes les informations nécessaires à leur conception.

Bien que tous ces acteurs tiers signent des clauses de confidentialité, il suffit d’une seule personne pour rompre le silence… Si Microsoft a pu éviter les fuites pour plusieurs de ses futurs produits, la principale raison, pour moi, est leur annonce effectuée très longtemps avant la date de commercialisation prévue. En effet, les Surface Duo, Neo ou encore la Xbox Series X ne sont prévus que pour la fin 2020...

Microsoft a donc, jusqu'à l'annonce de ces nouveaux produits, pu garder leur secret confiné au sein des équipes de recherche et développement et quelques responsables haut-placés. Je n’ai pas la moindre idée du nombre de personnes que cela peut représenter, mais je pense que cela ne doit pas dépasser quelques dizaines, voire centaines de salariés « de confiance ». Le secret a donc bien plus de chances d’être gardé jusqu’au bout dans ce contexte.



Un faux script pour les répétitions

L’organisateur du Game Awards a également expliqué comment Microsoft avait réussi à ne pas mettre la puce à l’oreille en répétant sa keynote de présentation de la Xbox Series X. Comme le dit si bien l’expression : les murs ont des oreilles, et le secret est encore plus difficile à garder lorsque l’annonce d’un nouveau produit est prévue lors d’un événement extérieur. Ainsi, la Xbox Series X a été dévoilée lors des Game Awards, et vous vous doutez bien que la firme a du répéter cette annonce sur scène avant le jour J.

One of the ways we kept the Xbox Series X a surprise is revealed in this @variety story: In rehearsals @XboxP3 read a fake script about Game Pass. The first time he mentioned Series X was during the live show. https://t.co/JHRKyU7Zse

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 18, 2019

Comme l’a indiqué Geoff Keighley sur Twitter, la firme a trouvé un subterfuge pour garder le secret de sa Xbox Series X : s’entraîner avec un faux script. Lors des répétitions, Phil Spencer, le patron de Xbox, a tout simplement remplacé le nom de la future console par une fausse annonce relative au Xbox Game Pass. Voilà une mesure simple et pourtant très efficace pour se prémunir d'éventuelles fuites !