Créer une boutique en ligne sans coder : la solution avec Webador

Article sponsorisé par Webador

Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire de disposer d’un magasin, de développer toute une chaîne logistique complexe pour faire du commerce. Le commerce électronique est en plein essor. Il constitue une opportunité pour les entreprises commerciales, les petits commerçants et les personnes qui recherchent une source supplémentaire de revenus. Pour profiter des avantages d’internet, créez une boutique en ligne. Vous n’avez besoin ni de recourir à une agence web, ni d’avoir des compétences en développement web pour y arriver. Les plateformes de construction de sites internet comme Webador sont disponibles pour cela.

Choisir son nom de domaine

Vous venez de vous décider pour le ou les produit (s) que vous commercialiserez dans votre future boutique électronique ? Avant de commencer la création de site sur Webador, pensez à choisir le nom de domaine. Ce dernier sera en quelque sorte le porte-étendard de votre e-commerce. Le nom de domaine n’est pas exactement le nom de votre boutique mais les deux doivent être très similaires. Il doit évoquer votre marque actuelle ou future.

Le nom de domaine est composé de deux parties, se trouvant de part et d’autre du point. Dans la partie gauche, nous avons le nom de domaine de second niveau et dans la partie droite, le nom de domaine de premier niveau aussi appelé extension. Le nom de domaine de second niveau est unique. En revanche, vous aurez à choisir l’extension de domaine selon la disponibilité. Notez que les extensions sont subdivisées en trois catégories (génériques, géographiques et spécifiques).

Créer la charte graphique

La construction d’un site de vente en ligne passe par la mise en place d’une charte graphique. Cette tâche requiert ordinairement des compétences en webdesign. Mais Webador a démystifié la Création de site web en vous proposant un éditeur de type glisser-déposer. Tout ce que vous avez à faire est de trier parmi les modèles de design disponibles pour choisir le mieux adapté à votre futur commerce. Plus de 50 modèles sont proposés et sont personnalisables à souhait. C’est vous qui décidez des couleurs, des polices d’écritures, etc. En quelques clics, vous pouvez télécharger votre logo et vos photos sur le site.

Utilisez pour le CMS adéquat

Pour construire votre boutique en ligne, vous devrez vous servir d’un CMS (Content Management System) ou système de gestion de contenu. Des CMS comme WordPress et PrestaShop sont disponibles pour la création d’un e-commerce. Sur Webador, inscrivez-vous gratuitement, fournissez les informations demandées dans différentes sections et utilisez le CMS proposé par la plateforme. À l’aide du CMS, constituez la page d’accueil à l’image de votre marque et correspondant à votre charte graphique.

Cet outil est conçu pour les personnes n’ayant aucune notion sur les langages de programmation. Le CMS proposé par Webador permet la création de fiches produits, de pages, le référencement, etc. À travers des actions glisser-déposer, configurez facilement votre site selon les spécificités de votre marque. Le paramétrage de l’interface et des pages de votre boutique se fait de façon intuitive en quelques clics.

Écrire le contenu des premières pages

Une fois les configurations effectuées, il vous faudra étoffer certaines pages d’informations. La page ‘‘Qui sommes-nous ?’’ est l’une des plus consultées sur un site internet. Elle fournit des informations sur la boutique aux internautes. Veillez alors à rédiger un contenu informatif qui permettra à vos potentiels de faire connaissance avec votre boutique. Au cas où vous voudriez mettre en ligne un premier produit, accompagnez-le d’une fiche de présentation. La rédaction peut toutefois se faire peu après la publication du site.

Lancer la boutique en ligne

Après les étapes ci-dessus, vous disposeriez déjà de votre site d’e-commerce. Avant la publication, nous vous recommandons de le faire voir par de tierces personnes. Ainsi, certaines erreurs pourraient être relevées et corrigées. Ensuite, vous pourrez lancer votre boutique électronique en un clic via Webador. Pour atteindre votre public cible, partagez-le enfin sur les réseaux sociaux.