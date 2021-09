De nouvelles Surface dévoilées par Microsoft le 22 septembre !

Microsoft a annoncé la tenue d’un événement ce 22 septembre afin de présenter de nouveaux appareils de la gamme Surface. L’événement sera virtuel et se tiendra à 17h chez nous. Vous pourrez le suivre en direct !

On s’attendait à un nouvel événement de Microsoft cet automne ; le voici confirmé. La firme a en effet annoncé sur Twitter qu’une conférence aurait lieu ce 22 septembre à 17h, heure de Paris / Bruxelles. Alors qu’y a-t-il au programme ? Des suppositions, beaucoup de suppositions, et nous sommes probablement dans le bon ! Voyons déjà le carton d'invitation !

De nouveaux PC Surface et un Surface Duo ?

Avec l’arrivée prochaine de Windows 11, Microsoft ne manquera pas l’occasion de présenter une nouvelle fois son nouveau système d’exploitation. La firme devrait également annoncer l’arrivée de nouveaux PC Surface. D’après les rumeurs, il s’agira des Surface Pro 8, Surface Go 3 et peut-être également un nouveau PC portable ; et pourquoi pas le Surface Book 4 ou la Surface Pro X2. Autre invité probable de cet événement : un nouveau smartphone pliable sous Android. Oui, le Surface Duo 2 devrait être de la partie, ce qui justifie les importantes diminutions de prix que nous avons pu découvrir à la rentrée.

Rendez-vous donc sur MonWindows ce 22 septembre vers 17h pour suivre toutes les nouveautés présentées par Microsoft lors de cet événement automnal !