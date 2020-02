​Débat : utilisez-vous encore souvent le Menu Démarrer sur Windows 10 ?

S’il y a bien une fonctionnalité indissociable de Windows, c’est sans conteste le Menu Démarrer. Présent depuis Windows 95, je l’utilise, pour ma part, de moins en moins souvent. Et vous ? Ouvrez-vous encore souvent le Menu Démarrer sur Windows 10 ?



Ahhh je me rappelle encore de ce temps ou ma mère me disait : « Mais ce n’est pas du tout logique d’appuyer sur Démarrer pour arrêter l’ordinateur !? ». « Eh bien oui maman, c’est via ce Menu que l’on démarre toute action sur Windows, et arrêter ton PC en fait partie ». Quelques décennies plus tard (cela ne nous rajeunit pas), je pense que ma réponse serait quelque peu différente…

Un Menu Démarrer de moins en moins utilisé...

Je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, je l’utilise de moins en moins ce Menu Démarrer. Toutes les applications que j’ouvre le plus (Explorateur de fichiers, Chrome, Edge, Outlook, Word, Excel, Spotify,…) sont épinglées à la barre des tâches. Pour ouvrir un logiciel que j’utilise plus rarement, je passe par la fonctionnalité de recherche (quand elle fonctionne ^^) ou via un raccourci créé sur le bureau. Si je devais aujourd’hui résumer mon utilisation du Menu Démarrer, ce serait pour :



switcher entre ma session et celle de ma compagne (et encore, le PC s’ouvre bien souvent sur l’écran de verrouillage donc elle a juste à cliquer sur son nom d’utilisateur) ;

accéder aux paramètres (et encore, je peux aussi passer par le Centre d’actions) ;

arrêter l’ordinateur (et encore, je le laisse pratiquement toujours en veille aujourd’hui) et appuyer sur le bouton d’allumage du PC ou de ma Surface Pro fonctionne très bien aussi.

Je me pose, et je vous pose par la même occasion, cette question : trouvez-vous le Menu Démarrer aussi indispensable qu’il ne l’était autrefois ?

...qui pourrait évoluer prochainement !

Microsoft a bien tenté par le passé de nous déshabituer de l’interface de ce Menu. A la sortie de Windows 8, un clic sur le bouton Démarrer lançait une fenêtre en plein écran qui affichait les applications sous forme de tuiles (à la manière de Windows Phone). Cependant, ce nouveau Menu a été vite décrié par les utilisateurs puisqu’il était bien trop optimisé pour le tactile et non une utilisation à la souris. Microsoft a finalement fait machine arrière avec Windows 8.1 en réintégrant un Menu Démarrer plus classique qui affichait les applications sous forme de tuiles.

Aujourd’hui, les tuiles dynamiques sont devenues complètement inutiles sur Windows 10 et je ne serais pas étonné qu’elles soient supprimées par la suite. En juillet dernier, la firme avait d’ailleurs déployé par erreur une mise à jour à destination des Insiders supprimant complètement les tuiles. Avec le recul, on peut d’ailleurs constater que le look ressemble étrangement à celui de Windows 10X.

Alors, Microsoft pourrait-il par la suite envisager un Menu bien plus simplifié également pour Windows 10 ? J’en suis pratiquement certain. Par contre, même si ce Menu Démarrer est peut-être de moins en moins utilisé, il me parait improbable qu’il soit supprimé par Microsoft. C'est encore et toujours l'une des premières fonctionnalités qu'on apprend de Windows aux débutants.