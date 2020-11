Désinstaller un logiciel, bientôt impossible via le Panneau de Configuration ?

Les Paramètres de Windows 10 permettent depuis un moment de supprimer un logiciel de son PC. Mais avouez, vous passez encore bien souvent par le Panneau de Configuration pour cela, non ? Pour ma part en tout cas oui, mais il faudra prochainement changer nos habitudes !

Le Panneau de Configuration continue à se vider

Cela fait presque depuis le lancement de Windows 10 en 2015 que Microsoft parle de supprimer le vieillissant Panneau de Configuration. Vous l’avez peut-être remarqué : celui-ci est de plus en plus vide puisque de nombreuses options ont été déplacées dans les Paramètres accessibles depuis le raccourci Windows + i . Depuis la mise à jour d’octobre, l’emblématique menu « Système » qui permet de connaître, entre autres, la configuration de sa machine, n’est plus disponible dans le Panneau de Configuration. Un lien y est bien affiché, mais celui-ci redirige désormais vers les Paramètres du PC afin d’afficher ces informations.



Avec un peu de bidouille, il était toujours possible d’afficher ce menu Système directement dans le Panneau de Configuration, tout comme d’autres pages qui avaient été déplacées dans les Paramètres. Il suffisait en effet d’introduire le raccourci menant directement vers ces options dans la barre d’adresse. Cependant, Microsoft a récemment supprimé cette possibilité via une mise à jour récente destinée aux Insiders.

Vers la suppression de l'outil de désinstallation du Panneau de Configuration

D’après Windows Latest, Microsoft travaillerait en ce moment à supprimer la section « Programmes et fonctionnalités » affichée dans le Panneau de Configuration. Oui, c’est généralement par là que vous passiez pour désinstaller un logiciel de votre PC depuis des décennies. Cependant, savez-vous que cela est également possible en vous rendant dans les Paramètres / Applications ? Au fil des mises à jour de Windows 10, cette page intègre d’ailleurs pratiquement toutes les fonctionnalités présentes auparavant dans le Panneau de Configuration. Il reste encore peut-être quelques options de filtrage pour atteindre les mêmes possibilités que ce dernier.

Une suppression du Panneu de Configuration avec la mise à jour 21H2 ?

Alors, le Panneau de Configuration tirera-t-il bientôt sa révérence ? Oui, mais il faudra encore un peu de temps. De nombreuses options doivent encore être déplacées dans les Paramètres et je doute que Microsoft les supprime simplement puisque cela priverait les utilisateurs de certaines fonctionnalités. D'après certaines sources, la mise à jour majeure de l’interface de Windows 10 prévue l’an prochain pourrait nous débarrasser du Panneau de Configuration. Reste à voir si elle se confirme puisque Microsoft n'a pas encore abordé cette mise à jour 21H2 à l'heure où j'écris ces lignes.

Autre rumeur (je sais, ça fait beaucoup) : la mise à jour 21H1 pourrait être mineure... ou ne pourrait pas voir le jour en prévision de la mise à jour prévue pour le second semestre 2021 ! Affaire à suivre...