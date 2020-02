Fuite : le Surface Duo se montre en vidéo et semble très convaincant

La semaine dernière, une photo volée du Surface Duo nous permettait de déduire quelques informations au sujet de son appareil photo : un seul capteur frontal doté d’un flash. Une vidéo de l’appareil est désormais en fuite et confirme cette théorie.

Certains employés de Microsoft commencent à tester le Surface Duo en condition réelle. A Vancouver au Canada, l’un d’entre eux a été repéré dans le SkyTrain, et avait pu être photographié. Un cliché était en effet paru la semaine dernière nous laissant entrevoir quelques détails subtils sur l’appareil. Son auteur en avait encore gardé sous le coude puisqu’il a désormais publié une vidéo du smartphone que l'on peut découvrir en cours d'utilisation. On remarque bien l’absence d’un capteur photo à l’arrière du smartphone, ce qui confirme ce que l’on pensait la semaine dernière.

Comme on peut le voir, l’employé de Microsoft utilise le Surface Duo pour jouer à des jeux, consulter ses e-mails ou encore ses tâches quotidiennes. Celui-ci semble d’ailleurs très fluide lors de son utilisation. Pour rappel, ce smartphone pliable à deux écrans intègre Android et embarque Microsoft Launcher qui a été optimisé dernièrement pour apporter une expérience unique pour ce type d’appareils. On peut le voir en position ouverte avec deux applications qui tournent côte à côte, ou encore fermée, ce qui offre une expérience similaire aux smartphones classiques.

Plusieurs rumeurs laissent présager une commercialisation pour un peu plus tôt cette année, mais il vaut mieux rester prudent. De plus, l’appareil peut toujours évoluer d’ici sa sortie prévue à l’automne 2020. Alors, cette vidéo est-elle le fruit d’une fuite savamment orchestrée par Microsoft ou est-ce le fruit du hasard ? :)