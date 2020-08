Gestionnaire de périphériques : la recherche de pilotes en ligne est désactivée

Dans le gestionnaire de périphériques, il ne sera bientôt plus possible de rechercher et installer un nouveau pilote à partir de Windows Update. Il faudra obligatoirement passer par les Paramètres de votre PC.

Cela fait déjà des années que Microsoft souhaite moderniser Windows 10. Parmi les actions entreprises, on peut notamment citer les touches de Fluent Design ou le « nouveau » Menu Démarrer, mais ces changements ne concernent finalement que la partie graphique du système. Là où Microsoft a un gros travail à accomplir, c’est pour désentrelacer son système afin notamment de pouvoir éliminer le fameux Panneau de configuration datant d’une autre époque.

Après la migration prochaine des informations Système vers les Paramètres de Windows 10, Microsoft s’attaque désormais au gestionnaire de Périphériques. Si vous avez installé la dernière mise à jour cumulative, vous ne pouvez plus mettre à jour un pilote automatiquement depuis Windows Update directement à partir du Gestionnaire de périphériques. En effet, là où auparavant il était possible de choisir une recherche automatique des pilotes (en ligne) ou depuis votre PC (locale), la première option ne fonctionne plus que de manière locale comme l'indique Windows Latest.

Si l’information est juste, Microsoft a implémenté cette modification de manière silencieuse dans l’une des dernières mises à jour cumulatives disponible pour la version 2004 de Windows 10 (build 19041.423). Bien entendu, la recherche de pilotes en ligne est toujours possible, mais il faut désormais vous rendre dans les Paramètres de votre PC / Mise à jour et sécurité / Windows Update / Afficher les mises à jour facultatives et enfin Mise à jour des pilotes. Vous voilà avertis !