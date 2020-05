Google et Microsoft bossent ensemble pour améliorer votre orthographe sur le Web

Depuis le début du développement de son nouveau navigateur Edge, Microsoft contribue énormément à Chromium. Pour rappel, ce moteur de rendu est également utilisé par d’autres navigateurs, dont le très populaire Google Chrome. Ce n’est pas un problème pour Microsoft qui vient encore d’ajouter une fonctionnalité intéressante : un correcteur orthographique amélioré.

Le correcteur d’orthographe intégré à Edge et Google Chrome fait le job, mais est loin d’être parfait. Simple exemple si vous commentez nos articles, les fautes de frappe et d’orthographe sont détectées, mais un lien n’est même pas détecté comme tel et est signalé comme une faute. Pas très pratique puisque le soulignage en rouge rappelle peut-être celui de vos examens à l'école ^_^.

Windows Spellcheck arrive sur Chrome et Edge

Microsoft veut améliorer cette expérience, et s’était engagé l’an dernier à apporter son propre correcteur orthographique au sein de Chromium : Windows Spellcheck. Bonne nouvelle, la version 83 de son navigateur Edge l’intègre et l'option est activée par défaut. Pour en profiter, il faut donc s’assurer d’utiliser la dernière version du navigateur de Microsoft si vous ne l’avez pas encore reçue automatiquement sur votre PC.

De son côté, Google Chrome devrait prochainement activer le correcteur de Microsoft, laissant de côté son propre correcteur baptisé Hunspell. En introduisant chrome://flags/ dans la barre d’adresse pour activer des fonctionnalités expérimentales, vous pouvez déjà l’activer sur Chrome 83 via l’option « Use the Windows OS spell checker ». Voilà ce que ça donne une fois le nouveau correcteur activé.

Comme vous pouvez le voir, tout n’est pas encore parfait puisque les fautes grammaticales ne sont pas encore prises en compte. Cependant, Windows Spellcheck apporte trois améliorations majeures :

Les liens, adresses e-mails et acronymes ne sont plus considérées comme des fautes ;

Le dictionnaire personnalisé est partagé avec d’autres applications sur Windows 10 ;

D’autres langues sont également disponibles.

Le second point est pour ma part celui qui m’intéresse le plus. En effet, le dictionnaire est partagé avec les autres applications qui utilisent Windows Spellcheck sur Windows 10… comme Word. Ainsi, tous les mots que vous ajoutez au dictionnaire de Windows 10 seront également disponibles dans le navigateur qui utilise cette fonctionnalité.

Le fruit d'une collaboration entre Google et Microsoft

Il faut rendre à César ce qui est à César : Microsoft n’est pas le seul à avoir contribué à ce projet puisque l’arrivée de cette fonctionnalité dans Edge et Chrome est le fruit d’une collaboration entre les deux géants. En effet, des ingénieurs de Google et Microsoft ont travaillé main dans la main pour apporter le dictionnaire Windows 10 à Chromium, et c’est une très belle chose de voir que ces deux entreprises peuvent s'entendre dans le cadre d’un projet Open Source !