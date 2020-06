Insider Windows 10 : adieu les anneaux, bonjour les canaux !

Si vous êtes un Insider Windows 10, vous avez peut-être rejoint l’anneau Rapide, Lent ou Release Preview (Fast/Slow/RP Ring). Il faudra prochainement se déshabituer de cette nomenclature puisque les anneaux vont être prochainement rebaptisés.

Microsoft a lancé il y a plusieurs années le programme Insider pour Windows 10 et celui-ci offre un double avantage. D’un point de vue utilisateur, il est possible de tester en avant-première des fonctionnalités du système d’exploitation bien avant leur sortie. De l’autre, l’éditeur logiciel peut être tenu informé des bugs potentiels d’une version en cours de développement avant son déploiement pour le grand public. Je vous renvoie d’ailleurs vers cet article pour savoir comment le rejoindre avec votre PC.

Actuellement, le programme compte trois anneaux : Rapide, Lent et Release Preview. Le premier permettait originellement de recevoir des mises à jour moins stables de Windows 10 chaque semaine, le second des mises à jour plus stables mensuellement alors que le dernier permet de recevoir pratiquement une version finale du système d’exploitation peu avant son lancement. Ces anneaux étaient donc basés (à l’origine) sur la fréquence de déploiement d’une nouvelle mise à jour, mais cela va changer.

Une évolution logique, et bienvenue !

Microsoft a annoncé sur son blog officiel restructurer le programme Insider. Ainsi, on ne parlera plus d’anneaux, mais de canaux. La différence : Microsoft ne se base plus sur une fréquence d’envoi de mises à jour, mais sur la qualité de la mise à jour. Pour mieux refléter ce changement, l’Anneau Rapide (Fast Ring) s’appellera désormais le Canal Dev et l’Anneau Lent deviendra le Canal Beta. Aucun changement ou presque pour le Canal Release Preview. En résumé :

Anneau Rapide devient Canal Dev

Anneau Lent devient Canal Beta

Anneau Release Preview devient Canal Release Preview

Dans les faits, ce changement s’apparente plus à une nouvelle nomenclature des différents canaux puisque la qualité des mises à jour était forcément relative à la fréquence de déploiement. La firme explique que le nom de ces canaux s’apparente à ceux des programmes Insider Office, Edge ou encore Teams. Il s’agit donc d’une volonté pour la firme de rationaliser sa communication, ce qui est d’ailleurs une bonne chose.

Une transition automatique pour les Insiders

Si vous êtes déjà Insider, vous n’avez rien de particulier à faire puisque la transition vers les canaux sera entièrement automatique. Microsoft explique que les changements commenceront à apparaître vers la fin du mois de juin dans la page Paramètres du programme Windows Insider sur votre PC.