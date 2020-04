Insiders : l’explorateur de fichiers de Windows 10 intègre WSL (Linux)

Microsoft a publié hier une nouvelle mise à jour de Windows 10 pour les Insiders. Contrairement aux précédentes dont les nouveautés étaient minimes, celle-ci intègre des modifications intéressantes que je vais vous détailler dans cet article.

Ce n’est pas parce que les employés de Microsoft, tout comme nous, sont en plein confinement que la firme ne travaille pas sur les prochaines mises à jour de Windows 10. Une nouvelle build (19603) a en effet été publiée hier soir à destination des Insiders. Disponible dans le Canal Rapide, elle intègre des nouveautés intéressantes dont l’ajout de WSL directement dans l’explorateur de fichiers. Ces améliorations ne sont en principe pas prévues pour la prochaine mise à jour de Windows 10 (20H1 / version 2004).

Intégration de WSL dans l’explorateur de fichiers

Si vous avez installé la build 19603 de Windows 10, vous pouvez désormais profiter d’une intégration améliorée de Windows Subsystem for Linux (WSL). En effet, depuis l’Explorateur de fichiers, il est maintenant possible d’accéder aux dossiers de distributions Linux sans même que celle-ci soit en cours d’exécution.

Pour ce faire, une nouvelle option « Linux » apparaît désormais dans le volet de gauche et il suffit de cliquer dessus pour accéder aux différents répertoires. Seuls les dossiers pour lesquels vous avez des autorisations vous sont accessibles en écriture.

Amélioration de l’assistant de stockage

Microsoft a amélioré son assistant de stockage pour vous aider à libérer de l’espace de stockage plus facilement. Pour ce faire, une nouvelle fonctionnalité baptisée « Recommandations de nettoyage de l’utilisateur » a été créée.

Une fois que vous cliquez sur le bouton « Voir les recommandation de nettoyage », vous accéderez à une page qui reprendra, pelle-mêle, les logiciels et fichiers inutilisés. Vous aurez alors le choix de cocher ceux qui ne vous intéressent plus pour libérer de l’espace plus rapidement. Des filtres sont présents pour classer les contenus par taille ou date de dernière utilisation.

Raw Image Extension supporte le format Canon CR3

Pour les amateurs de photo, il est possible de télécharger l’application « Raw Image Extension » directement depuis le Microsoft Store afin de pouvoir afficher les images RAW directement dans l'Explorateur de fichiers. Cette nouvelle build de Windows 10 donne accès à une nouvelle mise à jour de cette extension. Celle-ci prend désormais en charge les fichiers Canon CR3.

Nom : Raw Image Extension

: Raw Image Extension Taille : 2.53 Mo

: 2.53 Mo Prix : gratuit

: gratuit Compatible : universelle

: universelle Télécharger

Les autres nouveautés et correctifs

Comme à chaque mise à jour pour les Insiders, cette nouvelle build intègre de nombreuses autres petites nouveautés et correctifs. Pour les découvrir, je vous renvoie vers l’article officiel du blog Windows.