Installer le Google Play Store sur Windows 11, c’est maintenant possible !

Installer n'importe quelle application du Google Play Store sur son PC sans même devoir utiliser un émulateur tiers, c'est peut-être le rêve de certains d'entre vous. Le voici désormais exhaussé grâce à un développeur. La manœuvre d'installation n'en reste pas moins sans risques...

Microsoft a déployé la semaine dernière le sous-système Windows pour Android (WSA) sur Windows 11 en Preview. Derrière ce nom se cache une possibilité énorme : pouvoir installer des applications Android sur son PC aussi simplement que n’importe quelle application pour Windows 11. Pour l’instant, cette nouveauté n’est réservée qu’aux Insiders dans le canal Beta et est assez limitée puisqu’officiellement, seule une cinquantaine d’applications issues de l’Amazon App Store sont disponibles. Cependant, dans un tuto très complet, je vous expliquais comment installer n’importe quel fichier APK sur votre PC et la manipulation n’est pas si compliquée.

Il est donc théoriquement possible de faire tourner des millions de jeux et d'application Android sur Windows 11… sauf que beaucoup d’entre eux (comme Snapchat) dépendent des services Google. Après avoir réussi à installer une app Android sur votre PC, vous risquez donc déchanter à son lancement en découvrant un message indiquant que les services Google ne sont pas installés. C’était sans compter sur le génie d’un développeur qui a réussi à faire sauter ce verrou. Il a non seulement pu intégrer les services Google sur WSA, mais également directement le Play Store pour pouvoir y installer facilement n’importe quelle application en quelques clics.

Si vous souhaitez tenter l’expérience, je me dois de vous avertir : l’opération n’est pas sans risques. Tout d’abord, elle est assez compliquée à réaliser bien que toutes les étapes soient détaillées sur cette page. Cependant en cas d’échec, elle risque de casser le sous-système Windows pour Linux, également requis effectuer cette manipulation. Je ne parle pas non plus des incompatibilités potentielles lorsque Microsoft mettra à jour WSL ou WSA ou encore de la confidentialité de vos données comme votre compte Google. Certains utilisateurs qui ont suivi le tutoriel ont tout de même pu réussir à installer le Google Play Store sur leur PC tandis que d’autres ont rencontré de gros bugs les obligeant à réinstaller WSA et WSL. Bref, vous voilà avertis, mais en tout cas je trouve tout ceci très réjouissant !