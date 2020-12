Jouer à Tetris dans le Gestionnaire des tâches de Windows 10, c'est possible !

Cet été, une petite vidéo avait fait parler d’elle puisqu’elle montrait un utilisateur jouer à Doom directement dans le gestionnaire des tâches Windows. Chaque processeur logique représentait ainsi un pixel, passant de blanc à bleu lorsqu’il était utilisé. Formidable vous dites, sauf que c’était tout bonnement un fake. Ce n’est pas pour autant que cette petite prouesse, complètement inutile mais indispensable n’est pas possible.

Être le CTO de Microsoft Azure offre quelques avantages, et notamment le fait de pouvoir utiliser un nœud Azure de 24 To pour pouvoir jouer à Tetris dans le Gestionnaire des tâches. Mark Russinovich a ainsi utilisé 420 cœurs virtuels Intel Xeon afin de pouvoir rendre cette expérience concluante. Ainsi, chaque cœur se colorise et vire au bleu lorsqu’il est utilisé à 100%. Il suffisait pour lui de préprogrammer une séquence de jeu pour stresser chaque cœur dans un ordre chronologique établi. Voyez plutôt.

Achievement unlocked: playing Tetris on Task Manager on the Azure 24TB Mega Godzilla Beast VM: pic.twitter.com/4ntTsRqHEi

— Mark Russinovich (@markrussinovich) December 6, 2020

Si vous vous dites que cette expérience est totalement inutile, vous avez probablement raison ! Cependant, Russinovich a bien réussi à créer le buzz autour d’Azure grâce à ce petit détournement du Gestionnaire des tâches. Voilà une manière pour Microsoft de faire gratuitement la promotion de sa plateforme Cloud et de sa puissance phénoménale. Si l’idée vous venait de tenter cette expérience chez vous, ça risque d’être assez compliqué vu le nombre de cœurs utilisés ! ^_^