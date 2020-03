KB4554364 : un patch débarque pour régler les problèmes de connexion à Internet

Je vous parlais hier de potentiels problèmes pour se connecter à internet après avoir installé une mise à jour de Windows 10. Bonne nouvelle si vous étiez impacté puisqu’un patch est désormais disponible.

Si vous avez installé la mise à jour facultative KB4541335 pour Windows 10 (version 1903 ou 1909) la semaine dernière, vous rencontrez peut-être des problèmes pour vous connecter à internet, notamment si vous passez par un proxy ou un VPN. Microsoft avait rapidement confirmé un bug lié à cette mise à jour, et vient de publier une nouvelle mise à jour corrective reprise sous le nom KB4554364.

Résout un problème qui pouvait afficher un état de connexion Internet limité ou inexistant dans la zone de notification sur les appareils qui utilisent un proxy manuel ou configuré automatiquement, en particulier avec un réseau privé virtuel (VPN). En outre, ce problème peut empêcher certains appareils de se connecter à Internet à l'aide d'applications utilisant WinHTTP ou WinINet.

Une mise à jour à installer manuellement

Reprise sous le nom KB4554364, Microsoft conseille d’installer cette nouvelle mise à jour uniquement si vous êtes concerné par le problème décrit ci-dessus. Étonnamment, cette mise à jour ne sera pas déployée via Windows Update. Pour l'installer, il faudra donc vous rendre directement sur le catalogue Microsoft Update en cliquant ici.

Ensuite, il vous faudra télécharger le bon fichier en fonction de votre version de Windows 10 (1903 ou 1909 et votre type de processeur). Une fois le fichier téléchargé, il suffit de double-cliquer sur celui-ci pour lancer le processus d'installation. Le patch sera appliqué après redémarrage de votre PC.



On imagine que ce correctif sera inclus dans le Patch Tuesday du mois d'avril. Pour rappel, la firme a annoncé ralentir le déploiement des mises à jour de Windows 10 à cause du Coronavirus. Les mises à jour correctives non liées à la sécurité ne seront plus déployées hors Patch Tuesday dès le mois de mai.