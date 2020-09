KB4577062 / KB4577069 : de nouvelles mises à jour facultatives sont disponibles

Une semaine à peine après la sortie du Patch Tuesday, Microsoft publie déjà une nouvelle mise à jour pour Windows 10. Contrairement à la précédente, celle-ci est facultative. Elle ne sera donc pas installée automatiquement sur votre PC. Alors, faut-il l’installer ? Qu’apporte-t-elle ? Explications.

Microsoft a publié durant la nuit une nouvelle mise à jour de Windows 10. Disponible uniquement pour les versions 1909/1903 et 1809, elle est facultative et ne sera donc pas proposée automatiquement. A priori, elle ne corrige pas les différents problèmes soulevés depuis le déploiement de la mise à jour précédente. Cependant, si votre PC connait des problèmes depuis l’installation du dernier Patch Tuesday, vous pouvez toujours l'installer et voir si cela change quelque chose. Voici le changelog publié par Microsoft au sujet de cette mise à jour.

KB4577062 pour les versions 1909 et 1903 de Windows 10

Ajoute une notification à Internet Explorer 11 qui informe les utilisateurs de la fin de la prise en charge d'Adobe Flash en décembre 2020.

Met à jour un problème qui entraîne certaines applications dans un cycle de réparation indésirable. Par conséquent, un utilisateur ne peut pas utiliser cette application pendant cette période.

Met à jour un problème qui peut afficher le contenu 4K à plage dynamique élevée (HDR) plus sombre que prévu lorsque vous configurez certains systèmes non HDR pour la diffusion HDR.

Met à jour un problème pour réduire la probabilité de polices manquantes.

Met à jour un problème qui empêche un appareil de répondre après avoir utilisé un stylet pendant plusieurs heures.

Réduit les distorsions et les aberrations dans les écrans de tête (HMD) Windows Mixed Reality.

KB4577069 pour la version 1809 de Windows 10

Ajoute une notification à Internet Explorer 11 qui informe les utilisateurs de la fin de la prise en charge d'Adobe Flash en décembre 2020. Pour plus d'informations, consultez l'article KB4581051 .

Met à jour un problème pour réduire la probabilité de polices manquantes.

Met à jour un problème qui entraîne la fermeture inattendue des applications lorsqu'un utilisateur entre des caractères d'Asie de l'Est après avoir modifié la disposition du clavier.

Met à jour un problème qui entraîne la fermeture inattendue des applications Microsoft Office lors de l'utilisation d'un éditeur de méthode d'entrée coréen (IME).

Pour télécharger cette mise à jour, il faut se rendre dans les Paramètres de votre PC / Mise à jour et sécurité / Windows Update et cliquer sur le bouton de recherche. Si vous disposez de la version 1809, 1903 ou 1909, la mise à jour apparaîtra dans les mises à jour facultatives. Pour rappel, le contenu de ces mises à jour sera automatiquement intégré dans le prochain Patch Tuesday qui sera disponible en octobre. Microsoft n’a pas encore déployé de mise à jour facultative pour la version 2004 de Windows 10. Nous vous tiendrons informé si cela est le cas par la suite !