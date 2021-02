KB4598291 : une nouvelle mise à jour de Windows 10 est dispo !

Microsoft a publié cette nuit une nouvelle mise à jour optionnelle de Windows 10. Numérotée KB4598291, elle s’applique uniquement aux versions 2004 et 20H2, autrement dit les deux dernières versions de Windows 10. Bien qu’elle soit facultative, elle apporte de nombreux changements.

Le 25 janvier dernier, Microsoft avait publié une mise à jour facultative pour la version 1909 de Windows 10. Bien qu’apportant un lot de correctifs importants, elle n’a pas été distribuée aux versions 2004 et 20H2 de Windows 10. C'est désormais chose faite puisqu'aujourd’hui, la nouvelle mise à jour KB4598291 concerne cette fois-ci ces deux dernières versions. Tout comme la mise à jour précédente, elle apporte également un nombre important de modifications.

Voici le changelog publié par Microsoft au sujet de KB4598291 :



Met à jour un problème qui empêche un appareil de répondre lorsque vous jouez à un jeu en mode plein écran ou en mode tablette.

Met à jour un problème lié à l'utilisation de Ctrl + Verrouillage des majuscules et Alt + Verrouillage des majuscules pour basculer respectivement en mode Hiragana ou Katakana après la mise à niveau vers Windows 10, version 2004.

Met à jour un problème qui vous empêche d'ouvrir un document qui se trouve sur le bureau Windows.

Met à jour un problème qui crée des dossiers de fournisseur de cloud en double dans le volet de navigation de l'Explorateur de fichiers.

Met à jour un problème avec certaines combinaisons de touches spéciales utilisées dans les IME DaYi, Yi et Array qui peuvent entraîner l'arrêt du fonctionnement d'une application.

Met à jour un problème qui affiche un écran de verrouillage vide après le réveil d'un appareil de Hibernate.

Corrige les informations d'heure d'été (DST) historiques pour l'Autorité palestinienne.

Met à jour un problème qui désactive de manière incorrecte certains appareils Windows 10 Éducation après la mise à niveau vers Windows 10, version 2004.

Met à jour un problème qui pourrait entraîner une modification inattendue de l'ordre Alt + Tab et vous amener à basculer vers la mauvaise fenêtre.

Met à jour un problème qui ne parvient pas à afficher Extraire tout dans le menu contextuel lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur un fichier ZIP en ligne uniquement.

Comme je vous l’indiquais, cette mise à jour est facultative et ne s’installera pas automatiquement sur votre PC. Pour la télécharger, il faudra donc vous rendre dans les Paramètres de votre appareil / Mise à jour et sécurité et cliquer sur le bouton pour rechercher de nouvelles mises à jour. Elle vous sera ensuite proposée en tant que mise à jour facultative. Si votre PC fonctionne sans encombre, rien ne presse, et vous pourrez attendre sans problème le Patch Tuesday qui sera publié le 9 février prochain. Les améliorations apportées par KB4598291 seront, en effet, intégrées à la prochaine mise à jour mensuelle.