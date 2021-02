KB4601382 : une nouvelle mise à jour est disponible pour Windows 10

Microsoft a déployé cette nuit une nouvelle mise à jour facultative pour Windows 10. Elle est disponible tant pour la version 2004 que la version 20H2 mais doit être installée manuellement.

Si vous exécutez sur votre PC l’une des deux dernières versions de Windows 10, vous pouvez dès à présent télécharger la mise à jour KB4601382. Celle-ci est facultative et ne sera donc pas installée automatiquement sur votre appareil. Comme toute mise à jour facultative, l’accent n’est pas mis sur la sécurité mais sur des corrections de bugs et de problèmes de performances sur Windows 10. La mise à jour résout ainsi plusieurs bugs, notamment des problèmes de scintillements vidéo ou encore le déclenchement d’un « écran inattendu » pendant l’expérience Windows Out of Box (OOBE). Voici la liste complète des modifications rapportée par Microsoft :

Met à jour un problème qui affiche des écrans inattendus pendant l'expérience Windows Out of Box (OOBE).

Met à jour un problème dans les paramètres d'affichage avancés qui indique les taux de rafraîchissement incorrects disponibles pour les affichages à plage dynamique élevée (HDR).

Met à jour un problème qui peut provoquer un scintillement de la lecture vidéo lors du rendu sur certains moniteurs à faible latence.

Met à jour un problème qui empêche parfois l'entrée de chaînes dans l'éditeur de méthode d'entrée (IME).

Met à jour un problème qui peut parfois empêcher certaines touches du clavier de fonctionner, telles que les touches Accueil, Ctrl ou Flèche gauche. Ce problème se produit lorsque vous définissez le mode d'entrée IME japonais sur Kana.

Met à jour un problème qui affiche la mauvaise langue lorsque vous vous connectez à une console après avoir modifié les paramètres régionaux du système.

Met à jour un problème de rendu d'écran après l'ouverture de jeux avec certaines configurations matérielles.

Affiche le type de support Enveloppe approprié comme type de papier de sortie sélectionnable pour les files d'impression universelle.

Met à jour la prise en charge des emplacements de perforation et d'agrafage pour les travaux d'impression avec le premier sens d'alimentation du papier sur certaines imprimantes.

Si ces améliorations vous intéressent, il faudra donc vous rendre dans les Paramètres de votre PC / Mise à jour et sécurité / et cliquer sur le bouton de recherche de mises à jour. La mise à jour KB4601382 apparaîtra en tant que mise à jour facultative. Vous devrez donc l’installer manuellement. Notez que toutes ses améliorations seront intégrées au Patch Tuesday du mois de mars. Aucun bug connu n’a été partagé par Microsoft au sujet de cette mise à jour.