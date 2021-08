KB5005033 : la mise à jour d’août est disponible !

Nous sommes aujourd’hui le second mardi du mois… et il est déjà temps de mettre à jour votre PC ! Microsoft vient en effet de déployer sa traditionnelle mise à jour cumulative mensuelle de Windows 10 et vous pouvez la récupérer dès à présent.

Comme chaque mois, Microsoft déploie le « Patch Tuesday », une mise à jour cumulative qui apporte de nombreux correctifs ainsi que des améliorations de stabilité et liées à la sécurité. Si votre PC exécute l’une des versions encore supportées de Windows 10 à savoir la 21H1, 20H2 ou 2004, vous pouvez la télécharger des maintenant sous le nom KB5005033. Voici toutes les modifications que cette mise à jour contient selon le changelog officiel publié par Microsoft.

KB5005033 pour Windows 10, versions 21H1, 20H2 et 2004

Voici le journal de modifications de cette nouvelle mise à jour d'août pour les trois dernières versions grand public supportées de Windows 10 :

Met à jour l'exigence de privilège d'installation par défaut afin que vous deviez être un administrateur pour installer les pilotes lorsque vous utilisez Pointer et imprimer .



Cette mise à jour améliore la qualité de la pile de maintenance, qui est le composant qui installe les mises à jour Windows. Les mises à jour de la pile de maintenance (SSU) garantissent que vous disposez d'une pile de maintenance robuste et fiable afin que vos appareils puissent recevoir et installer les mises à jour Microsoft.

Comment installer la mise à jour ?

Pour installer le Patch Tuesday du mois d’août sur votre PC, il suffit de vous rendre dans les Paramètres de Windows 10 (raccourci Win+i). Cliquez ensuite sur Mise à jour et sécurité puis sur le bouton de recherche de nouvelles mises à jour. Après quelques instants, la mise à jour apparaîtra sous le nom KB5005033 aux côtés de deux autres mises à jour :

2021-08 .Net Core 3.1.18 Security Update for x64 Client (KB5005417)

Outil de suppression de logiciels malveillants Windows x64 - v5.92 (KB890830)

2021-08 Mise à jour cumulative pour Windows 10 Version 21H1 pour les systèmes x64 (KB5005033)

Etant donné qu’il s’agit d’une mise à jour cumulative, elle s’installera en quelques minutes et il suffira de redémarrer votre PC pour l’appliquer.