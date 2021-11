KB5007186 pour Windows 10 : le Patch Tuesday de novembre est disponible

Vous connaissez la musique : qui dit second mardi du mois dit… mise à jour de Windows ! Commençons tout de suite par la mise à jour destinée à Windows 10 : KB5007186. Celle destinée à Windows 11 se nomme KB5007215.

Si vous avez installé l’une des trois dernières versions de Windows 10 à savoir 2004, 20H2 ou 21H1, vous pouvez dès à présent télécharger KB5007186 sur votre PC. La mise à jour cumulative du mois de novembre apporte de nombreux correctifs et améliorations mineures, mais aucune nouvelle fonctionnalité n’est à prévoir. Pour cela, il faudra attendre un peu plus tard ce mois-ci la version 21H2 qui apportera quelques petites fonctionnalités que je vous invite à retrouver ici.

Si vous avez déjà installé Windows 11, je vous renvoie vers cet article pour découvrir les modifications apportées par le Patch Tuesday du mois de novembre pour le nouveau système d'exploitation.

KB5007186 pour Windows 10 : quoi de neuf ?

Voici le changelog partagé par Microsoft au sujet de cette nouvelle mise à jour :

Met à jour la sécurité de votre système d'exploitation Windows.



Résout le problème d'un stylet de largeur 0 (zéro) pour restituer un pixel quelle que soit la transformation.

Cette mise à jour améliore la qualité de la pile de maintenance, qui est le composant qui installe les mises à jour Windows. Les mises à jour de la pile de maintenance (SSU) garantissent que vous disposez d'une pile de maintenance robuste et fiable afin que vos appareils puissent recevoir et installer les mises à jour Microsoft.

Comment installer cette nouvelle mise à jour ?

Pour installer KB5007186 sur votre PC, il suffit de vous rendre dans les Paramètres (Win + i) > Mise à jour et sécurité et rechercher les nouvelles mises à jour. Elle apparaîtra sous le nom 2021-11 Mise à jour cumulative pour Windows 10 pour les systèmes x64 (KB5007186) puis commencera à être téléchargée. Elle sera appliquée après le redémarrage de votre PC et ne demandera que quelques minutes pour s’installer. Bon téléchargement !