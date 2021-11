KB5007215 : la mise à jour de novembre de Windows 11 est disponible

Tout comme pour Windows 10, Windows 11 a également reçu une nouvelle mise à jour cumulative aujourd’hui. Reprise sous le nom KB5007215, vous pouvez la télécharger dès à présent pour peu que votre PC embarque le nouveau système d’exploitation.

Si vous faites partie des utilisateurs de Windows 11, vous pouvez télécharger dès maintenant le Patch Tuesday du mois de novembre. La mise à jour apparaîtra sous le nom KB5007215 et propose, tout comme celle destinée à Windows 10, un certain nombre de correctifs et d’améliorations mineures. Notez que si vous avez forcé l’installation de Windows 11 sur un PC incompatible, vous devriez tout de même pouvoir télécharger la mise à jour sur votre PC.

KB5007215 pour Windows 11 : quoi de neuf ?

Cette nouvelle mise à jour pour Windows 11 n’apporte aucune nouvelle fonctionnalité puisqu’il s’agit d’une mise à jour cumulative. En revanche, elle apporte plusieurs améliorations et correctifs liés à la sécurité comme le décrit Microsoft dans le changelog officiel :

Met à jour la sécurité de votre système d'exploitation Windows.



Résout un problème dans lequel certaines applications peuvent avoir des résultats inattendus lors du rendu de certains éléments de l'interface utilisateur ou lors du dessin dans l'application. Vous pouvez rencontrer ce problème avec les applications qui utilisent GDI+ et définissent un objet crayon de largeur zéro (0) sur les écrans avec des points par pouce (DPI) ou une résolution élevés, ou si l'application utilise la mise à l'échelle.

Cette mise à jour améliore la qualité de la pile de maintenance, qui est le composant qui installe les mises à jour Windows. Les mises à jour de la pile de maintenance (SSU) garantissent que vous disposez d'une pile de maintenance robuste et fiable afin que vos appareils puissent recevoir et installer les mises à jour Microsoft.

Comment installer KB5007215 sur votre PC ?

Si vous souhaitez installer dès maintenant cette nouvelle mise à jour sur votre PC, rendez-vous dans les Paramètres (Win + i), cliquez ensuite sur Windows Update puis sur le bouton pour rechercher de nouvelles mises à jour. Elle apparaîtra sous le nom 2021-11 Mise à jour cumulative pour Windows 11 pour les systèmes x64 (KB5007215) et demandera seulement quelques minutes à s’installer. Il vous sera ensuite demandé de redémarrer votre PC pour appliquer la mise à jour. Bon téléchargement !