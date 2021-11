KB5007262 : Windows 11 profite d’une nouvelle mise à jour

Après Windows 10, c’est au tour de Windows 11 de recevoir également une mise à jour. Microsoft vient en effet de lancer KB5007262, une mise à jour facultative qui contient une grande liste de correctifs et d’améliorations.

Une nouvelle mise à jour optionnelle est donc disponible dès aujourd’hui pour Windows 11. Il s’agit de KB5007262 qui avait déjà été distribuée auprès des Insiders la semaine dernière. Microsoft a donc décidé de la déployer auprès de tous les utilisateurs de Windows 11 afin de permettre à chacun de profiter de ses améliorations avant qu’elles soient intégrées au Patch Tuesday du mois de décembre.

Avec cette nouvelle mise à jour, Microsoft annonce pas moins de 70 correctifs permettant notamment de résoudre des soucis liés au menu contextuel dans l’Explorateur de fichiers, de réparer le contrôle du volume ou encore d’améliorer les performances d’animation des icônes de la barre des tâches. KB5007262 apporte également le nouveau pack d’émojis qui avait tant fait parler de lui à cause d’une communication un peu ratée de Microsoft. Enfin, la mise à jour permet également de retrouver le fameux écran bleu qui s’affiche lors du plantage du PC (BSOD) puisque celui-ci avait été changé en noir, ce qui n’était visiblement pas au goût des utilisateurs. Voici le changelog complet publié par Microsoft :

Met à jour un problème qui empêche Internet Explorer de fonctionner lorsque vous copiez et collez du texte tout en utilisant l'éditeur de méthode d'entrée (IME).

Met à jour un problème qui affiche un arrière-plan incorrect pour l'icône IME chinois simplifié iFLY dans la zone de notification.

Met à jour un problème qui empêche l'affichage des menus contextuels de l'explorateur de fichiers et du bureau. Ce problème se produit souvent lorsque vous choisissez d'utiliser un seul clic pour ouvrir un élément.

Améliore les performances d'animation des icônes de la barre des tâches.

Met à jour les problèmes de contrôle du volume qui affectent les appareils audio Bluetooth.

Met à jour un problème qui empêche l'Explorateur de fichiers de fonctionner après la fermeture d'une fenêtre de l'Explorateur de fichiers.

Met à jour un problème qui affiche des ombres de sous-titres incorrectes pour certaines vidéos.

Met à jour un problème qui supprime automatiquement la langue d'affichage Windows serbe (latin) d'un appareil.

Met à jour un problème qui provoque un scintillement lorsque vous survolez les icônes de la barre des tâches ; ce problème se produit si vous avez appliqué un thème à contraste élevé.

Met à jour un problème qui, dans certaines conditions, empêche le rectangle de focus du clavier d'être visible lorsque vous utilisez l'affichage des tâches, Alt-Tab ou Snap Assist.

Met à jour un problème pouvant entraîner le démarrage de Windows Mixed Reality lorsque vous mettez un casque. Ce problème se produit même lorsque vous avez désactivé l'option « Démarrer le portail de réalité mixte lorsque le capteur de présence de mon casque détecte que je le porte ».

Met à jour un problème qui pourrait amener votre appareil à signaler qu'il ne détecte pas d'imprimante après l'avoir branché.

Met à jour un problème pouvant entraîner une perte temporaire de l'audio sur votre appareil.

Met à jour un problème qui provoque l'affichage incorrect de certaines polices variables.

Met à jour un problème qui affiche des lettres ou des caractères sous le mauvais angle lorsque vous utilisez la police Meiryo UI et d'autres polices verticales. Ces polices sont fréquemment utilisées au Japon, en Chine ou dans d'autres pays d'Asie.

Met à jour un problème qui empêche certaines applications de répondre à l'entrée. Ce problème se produit sur les appareils dotés d'un pavé tactile.

Ajoute une option vous permettant de choisir d'activer ou non automatiquement Focus Assist pendant la première heure après une mise à jour des fonctionnalités de Windows.

Met à jour un problème de distorsion audio qui affecte les périphériques Xbox One et Xbox Series Audio et se produit lorsque vous les utilisez avec un son spatial.

Met à jour plusieurs aspects des emoji Windows. Dans le cadre d'un travail itératif et continu, nous avons apporté les améliorations suivantes pour cette version : Met à jour tous les emoji de la police Segoe UI Emoji vers le style emoji Fluent 2D Inclut la prise en charge d'Emoji 13.1, qui : Met à jour le dictionnaire emoji Ajoute la possibilité de rechercher Emoji 13.1 dans toutes les langues prises en charge Met à jour le panneau Emoji et plus pour que vous puissiez entrer des emoji dans vos application



Comment installer la mise à jour KB5007262 ?

KB5007262 est une mise à jour optionnelle, ce qui implique que vous devez la télécharger manuellement sur votre PC. Pour ce faire, rendez-vous dans les Paramètres de Windows 11 (Windows + i), cliquez ensuite sur Windows Update et recherchez les nouvelles mises à jour en cliquant sur le bouton correspondant. Après quelques instants, KB5007262 devrait vous être proposé en tant que mise à jour facultative. Il ne vous restera plus qu’à l’installer et redémarrer votre PC pour profiter de ses nouveautés.