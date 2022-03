KB5011493 pour Windows 11 : la mise à jour de mars est dispo !

Windows 10 n’est pas le seul à recevoir une nouvelle mise à jour aujourd’hui. Microsoft a également déployé son traditionnel Patch Tuesday pour Windows 11. En plus des correctifs liés à la sécurité, il inclut les nombreuses améliorations de la mise à jour KB5011493.

Comme tous les seconds mardis du mois, une nouvelle mise à jour vous attend sur votre PC. Microsoft vient en effet de lancer la mise à jour KB5011493 pour Windows 11 et vous pouvez l’installer dès à présent. Contrairement aux mises à jour cumulatives classiques qui intègrent uniquement des correctifs et améliorations mineures liées, ou non, à la sécurité, KB5011493 est différent puisqu'il intègre des nouveautés.

KB5011493 pour Windows 11, quoi de neuf ?

Voici le journal de modifications qu’a partagé Microsoft au sujet de la mise à jour KB5011493. Si vous avez forcé l’installation du nouveau système d’exploitation sur un PC incompatible, sachez qu’elle est toujours bien disponible.

Résout un problème connu qui se produit lorsque vous tentez de réinitialiser un appareil Windows et que ses applications ont des dossiers contenant des données d'analyse , telles que Microsoft OneDrive ou Microsoft OneDrive Entreprise. Lorsque vous sélectionnez Tout supprimer , les fichiers qui ont été téléchargés ou synchronisés localement à partir de Microsoft OneDrive peuvent ne pas être supprimés. Certains appareils peuvent prendre jusqu'à sept (7) jours après l'installation de cette mise à jour pour résoudre complètement le problème et empêcher la persistance des fichiers après une réinitialisation. Pour un effet immédiat, vous pouvez déclencher manuellement l'outil de dépannage de Windows Update en suivant les instructions de l' outil de dépannage de Windows Update .



Met à jour la sécurité de votre système d'exploitation Windows.

Le patch inclut également les nouveautés de la mise à jour KB5010414 distribuée le mois dernier en tant que mise à jour optionnelle. Vous retrouverez donc de nombreuses nouveautés (barre des tâches, office, heure sur second moniteur, etc.). Malheureusement, le support des applications Android n’est pas encore disponible (officiellement) chez nous.

Comment installer KB5011493 sur votre PC ?

Rien de bien compliqué puisqu’il suffit de vous rendre dans les Paramètres de votre PC (raccourci Windows +i) puis sur le menu Windows Update. La nouvelle mise à jour apparaîtra rapidement après avoir cliqué sur le bouton de recherche sous le nom 2022-03 Mise à jour cumulative pour Windows 11 pour les systèmes x64 (KB5011493). Elle sera appliquée dès le redémarrage de votre PC. L’installation ne dure que quelques minutes.