KB5015020 : une nouvelle mise à jour débarque pour Windows 10

Si vous utilisez Windows 10, vous pouvez dès à présent télécharger une nouvelle mise à jour sur votre PC. Elle se nomme KB5015020, n’est pas proposée automatiquement et apporte plusieurs correctifs.

Microsoft a lancé le déploiement d’une nouvelle mise à jour pour Windows 10. Il s’agit d’une mise à jour « Out of band » qui apporte deux correctifs que l’on retrouvera probablement dans le prochain Patch Tuesday prévu au mois de juin. Le premier résout un problème d’authentification pour les comptes machine sur les clients ou serveurs et le second permet de corriger un problème qui pouvait empêcher l’installation d’applications depuis le Microsoft Store.

Voici les changements tels que détaillés dans le journal de modifications publié par Microsoft :

Résout un problème connu qui peut entraîner des échecs d'authentification pour certains services sur un serveur ou un client après l'installation de la mise à jour du 10 mai 2022 sur les contrôleurs de domaine. Ces services incluent le serveur de stratégie réseau (NPS) , le service de routage et d'accès à distance (RRAS) , Radius , le protocole d'authentification extensible (EAP) et le protocole d'authentification extensible protégé (PEAP) . Le problème affecte la façon dont le contrôleur de domaine gère le mappage des certificats aux comptes d'ordinateur. Ce problème affecte uniquement les serveurs utilisés comme contrôleurs de domaine ; cela n'affecte pas les appareils Windows clients.

Résout un problème susceptible d'empêcher l'installation des applications Microsoft Store lorsque vous activez l'application du flux de contrôle.

Comment installer cette mise à jour ?

KB5015020 est disponible pour tous les utilisateurs de Windows 10 ayant installé la version 21H1 ou supérieure. Pour la télécharger, rendez-vous dans les Paramètres de votre PC > Mise à jour et sécurité > Windows Update et recherchez manuellement la présence de nouvelles mises à jour en cliquant sur le bouton correspondant.