L’application Photos plante sur votre PC ? Microsoft va lancer un correctif !

Vous l’avez peut-être remarqué, l’application Photos de Windows 10 rencontre régulièrement des plantages. Bonne nouvelle, Microsoft travaille sur un correctif, et il est déjà disponible pour certains Insiders.

Un autre bug de la version 2004 de Windows 10 ?

L’application Photos éditée par Microsoft est celle qui se lance par défaut lorsque vous ouvrez une image sur Windows 10. Depuis plusieurs semaines, elle se bloque régulièrement lorsque vous faites défilez une multitude d’images ou en ouvrez depuis l’Explorateur de fichiers. A la place d’afficher une photo, le logiciel laisse apparaître un écran totalement noir et finit par planter.

Certains disent que les problèmes ont débuté avec la version 2004 du système même si Microsoft n’a pas confirmé que sa mise à jour en était la cause. Ce qui est assez énervant, c’est qu’il n’est pas possible de résoudre simplement ce bug en « tuant » l’application Photos via le Gestionnaire des tâches. La seule solution que j’ai trouvée pour contourner le problème est de redémarrer mon PC ou de me déconnecter de ma session. Une perte de temps, encore une fois, qui m’a finalement conduit à changer d’application par défaut pour ouvrir une image sur mon PC.



Un correctif bientôt disponible pour tous les utilisateurs

Microsoft a finalement eu écho de ce problème et s’apprête à publier un correctif pour le résoudre. La firme a déjà mis à la disposition de certains membres du programme Insider (Canal Dev) la version 2020.20090.1002.0 de son application Photos. On peut donc en déduire qu’une mise à jour sera disponible pour tous les utilisateurs de Windows 10 dans les semaines à venir. Ouf !