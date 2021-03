« Le futur de Windows est incroyable », selon Panos Panay

Panos Panay, le responsable de la division Windows & Devices chez Microsoft a tenu quelques mots sur l’avenir de Windows lors de la conférence Ignite. Le responsable est clair : l’avenir est fantastique pour Windows.

L’actualité Windows n’est pas très riche en ce moment. Les dernières nouvelles fonctionnalités du système d’exploitation sont sorties il y a déjà un an. De plus, la mise à jour de l’automne 2019 (20H2) n’a rien apporté si ce n’est des correctifs et des améliorations mineures, et la mise à jour qui aura lieu ce printemps (21H1) ne sera guère plus fournie. Si la situation est telle actuellement, c’est pour une bonne raison : Microsoft travaille d’arrache-pied pour préparer l’avenir de Windows, notamment avec la sortie de Windows 10X et la mise à jour Sun Valley pour Windows 10.

Panos Panay tease l'avenir de Windows

Panos Panay est en mode « teasing » en ce moment. Le responsable chez Microsoft a en effet livré quelques mots très encourageants sur l’avenir de Windows 10 lors de la conférence Ignite qui s’est tenue cette semaine. Durant 15 minutes, Panay s’est en effet entretenu avec Roanne Sones de Microsoft, et a expliqué être très enthousiasmé par ce qui va arriver par la suite :



« Windows est une plateforme tellement importante, pour connecter les gens, les aider à être aussi productifs que possible. C'est le cœur qui bat en ce moment de ce qu'est le travail moderne. C'est vraiment le cas, il suffit de prendre un peu de recul. Mais c'est aussi le cœur de ce que nous faisons chaque jour dans notre vie. C'est familier, c'est intuitif, ça s'adapte à vous. Ce sont des éléments vraiment importants.



C'est un produit sur lequel plus d'un milliard de personnes dans le monde entier comptent chaque jour, pour travailler, apprendre... et finalement créer. Et c'est de cela qu'il s'agit, de la façon dont nous continuons à voir où la technologie peut nous mener par rapport à ce qu'elle fait pour nous aujourd'hui et où nous serons et comment la technologie peut être là pour vous, Windows est au cœur de tout cela.



Il est là pour éclairer les expériences de Microsoft 365, il est là pour éclairer les appareils des OEM, mais surtout, comme nous en avons parlé, il est là pour que les gens se connectent, créent et finalement soient productifs comme ils en ont besoin. Nous avons de nouvelles fonctionnalités à venir - je dois vous dire ceci - et je n'ai pas parlé de la prochaine génération de Windows et de ce qui va suivre, mais je peux vous dire que je suis très enthousiaste. Nous ne parlons pas de cela aujourd'hui.



... parce que nous avons tellement de choses en ce moment, nous avons parlé de la profondeur des fonctionnalités et de l'étendue de ce que Windows peut apporter à chacun d'entre vous pour les professionnels de l'informatique ... Je sais que le futur de Windows est incroyable, ce que nous apportons à la table, c'est sûr. Mais en fin de compte, nous sommes ici aujourd'hui pour parler de Windows 10 et de ce que Windows 10 apporte, et comment nous pouvons soutenir nos clients et partenaires ici chez Ignite. »

Il faudra donc se contenter de ces belles paroles puisque la firme n’est pas encore prête à livrer plus de détails pour l’instant. Pour découvrir la suite, il faudra probablement attendre plus tard cette année. Beaucoup pensent à des annonces notables lors de la BUILD 2021 qui se tiendra en mai. Cependant, cet événement n’est pas dédié aux utilisateurs finaux mais aux développeurs. Il y a donc de fortes chances que le « futur de Windows » soit annoncé lors d’un autre événement ou d’une conférence de presse… mais quand ? A vos pronostics !