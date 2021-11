La barre des tâches de Windows 11 devrait retrouver le glisser / déposer

La nouvelle barre des tâches de Windows 11 ne fait pas que des heureux. En effet, même si le fait qu’elle soit centrée par défaut est un très bon point pour l'ergonomie, elle reste beaucoup moins souple que celle de Windows 10. Beaucoup d’utilisateurs veulent des améliorations et Microsoft semble à l’écoute.

Si Windows 11 a bien régressé sur un point par rapport à Windows 10, c’est en ce qui concerne la barre des tâches. En effet, un clic droit sur celle-ci n’offre plus qu’une seule option permettant d’accéder aux Paramètres de la barre des tâches. Auparavant, d’autres menus existaient pour par exemple ajouter ou retirer le bouton de recherche, afficher le clavier tactile ou encore lancer le Gestionnaire des tâches. Avec Windows 11, il faut obligatoirement se rendre dans les Paramètres pour personnaliser les options de la barre des tâches qui restent d’ailleurs plus minces qu’à l’époque de Windows 10.

Un autre inconvénient de cette nouvelle barre des tâches concerne le « drag & drop ». En effet, il n’est plus possible de glisser / déposer directement une application sur la barre des tâches de Windows 11. Vu le nombre de questions à ce sujet, nous avions d’ailleurs rédigé un petit tutoriel sur MonWindows pour vous expliquer comment épingler facilement une application à la barre des tâches. Dans cet article, nous vous présentions aussi un petit outil qui « restaure » le drag & drop. Oui, cette manipulation en principe toute simple s’avère être bien plus compliquée qu’auparavant avec Windows 11.

Les critiques qui fusent au sujet de l’absence de ces fonctionnalités sur Windows 11 semblent désormais être arrivées aux oreilles des Redmonders. D’après les informations du site Deskmodder, la firme prévoirait de restaurer le drag and drop dans la barre des tâches « après les vacances de Noël » pour les Insiders dans le Canal Dev. Le site allemand explique également que d’autres améliorations sont au programme pour l’année prochaine. Logiquement, il faudra donc attendre l’automne 2022 pour que le grand public puisse en profiter… sauf si Microsoft peut incorporer ce type de fonctionnalités via les nouveaux packs d’experience dont nous vous parlions ce matin.