[Live Stream] La BUILD 2020 de Microsoft, c’est ce mardi à partir de 17h

Le plus gros événement des développeurs Microsoft se tient habituellement à Seattle durant trois jours. Cette année, la BUILD 2020 sera quelque peu différente puisque l’événement se tiendra uniquement en ligne. Si vous êtes développeur ou intéressé par l’IT, vous pouvez suivre les conférences en direct dès 17h.



En raison de la pandémie de COVID-19, Microsoft a annulé tous ses événements physique jusqu’à l’été 2021. Ce n’est pas pour autant que la firme ne prévoit pas d’annonces puisqu’elle a pris le pari de les organiser entièrement en ligne. La BUILD, plus gros événement annuel des développeurs Microsoft, ne fera pas exception à cette règle puisque vous pourrez suivre cette édition 2020 en direct dès aujourd’hui à partir de 17h.

Un événement, destiné avant tout aux développeurs !

Contrairement aux années précédentes, l’événement, cette fois-ci virtuel, sera plus court puisqu'il s’étalera sur 48h. Des sessions techniques sont prévues à intervalles régulières et c’est Satya Nadella en personne qui ouvrira le bal. Vous pouvez découvrir le catalogue des sessions en vous rendant directement sur le site de l’événement. Au programme, on retrouvera principalement Azure, la réalité mixte, l’intelligence artificielle ou encore Microsoft 365. Notez qu’il sera possible de regarder ces sessions à la demande par la suite.



Si vous vous attendez à de grandes annonces sur Windows 10 ou encore Surface Duo, je préfère vous avertir : vous risquez d’être déçu. Cet événement n’est pas destiné aux « simples utilisateurs » mais s’adresse avant tout aux développeurs (et l’est encore plus particulièrement cette année). Toutefois, si une information ou l’autre sur l’avenir de Windows 10 (voire de 10 X) devait s’échapper, je ne manquerai pas de vous en informer dans un prochain article. Si vous souhaitez suivre l’événement en direct, je vous renvoie vers le site de la BUILD 2020 ou vous pouvez regardez le live en vidéo ci-dessous.