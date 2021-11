La build 22494 de Windows 11 simplifie la désactivation du microphone

Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour à destination des Insiders. La build 22494 de Windows 11, disponible dans le canal Dev, apporte plusieurs améliorations et correctifs. Faisons le tour.

Le télétravail étant de plus en plus présent dans nos vies, il est de plus en plus courant d’utiliser son microphone pour discuter avec ses collègues, notamment dans Microsoft Teams. Depuis la build 22494, une icône « microphone » prendra désormais place dans la barre d’état système lorsqu’une conversation Teams est en cours. Un simple clic sur celle-ci vous permettra d’activer ou de désactiver le microphone.

« Finis les moments gênants ou embarrassants où vous oubliez d'activer ou de désactiver votre microphone. Avec Microsoft Teams aujourd'hui, vous trouverez une icône de microphone automatiquement ajoutée à votre barre des tâches lorsque vous êtes activement en communication. Vous pouvez voir l'état audio de votre appel, quelle application accède à votre microphone, et désactiver et réactiver rapidement votre appel à tout moment. »

Microsoft explique que cette fonctionnalité sera également disponible pour n’importe quelle application tierce via une API de Windows 11. Une implémentation par les développeurs est donc requise pour profiter de cette fonctionnalité dans d’autres applications. Pour l’instant, seul un groupe restreint d’Insiders peut en profiter.



Outre cette petite nouveauté, la firme a apporté une autre amélioration dans Windows 11 qui concerne le bien connu ALT + TAB. Désormais, lorsque vous activerez ce raccourci, les applications ouvertes dans la barre des tâches se mettront en surbrillance tout comme si vous les survoliez avec votre curseur.

Nous essayons d'afficher les groupes d'instantanés dans ALT + TAB et dans la vue des tâches pour certains Windows Insiders, tout comme déplacer les applications ouvertes dans la barre des tâches avec le pointeur de la souris et les voir là-bas. Ce n'est pas encore disponible pour tous les initiés car nous voulons regarder les commentaires et voir comment ça se passe avant de les donner à tout le monde.

D’autres petites améliorations et correctifs sont également présents dans cette nouvelle build, notamment concernant l’Explorateur de Fichiers. Je vous renvoie vers le blog Insider si vous souhaitez en apprendre davantage.