La mise à jour gratuite vers Windows 11 seulement pendant un an ?

Mettre à jour gratuitement son PC vers Windows 11 sera-t-il possible uniquement pendant un an ? Microsoft n’a, pour l’instant, pas encore annoncé d’offre à durée limitée mais se réserve le droit de le faire... Vers un scénario à la Windows 10 ?



Si vous possédiez un PC sous Windows 7 ou 8.1, vous avez peut-être profité de « l’offre limitée » pour télécharger gratuitement Windows 10. En effet, Microsoft avait annoncé en 2015 une durée maximale d’un an à compter de sa sortie pour pouvoir mettre à jour son PC gratuitement vers le nouveau système d’exploitation. Passé ce délai, l’achat d’une nouvelle licence semblait inéluctable… mais dans les faits, ce ne fut absolument pas le cas : la limite de temps n’a jamais été levée et il est même encore possible aujourd’hui de migrer vers Windows 10 gratuitement en utilisant une clé Windows 7 ou 8.1.

Microsoft pourrait user du même stratagème marketing pour pousser les utilisateurs à basculer vers Windows 11 rapidement lorsque le système sera disponible en tant que mise à jour. La firme a en effet expliqué sur son site officiel se réserver le droit de mettre fin à l’offre de mise à niveau gratuite. Voici ce qu’explique Microsoft à ce sujet sur son site :



« L'offre de mise à niveau gratuite n'a pas de date de fin spécifique pour les systèmes éligibles. Cependant, Microsoft se réserve éventuellement le droit de mettre fin au support de l'offre gratuite. Cette date de fin ne sera pas de moins d’un an à compter de la disponibilité générale »

La firme a par ailleurs confirmé que Windows 11 sera disponible en tant que mise à jour au début de l’année 2022 pour la plupart des PC actuellement sur le marché, sans toutefois préciser exactement la date de sortie. Le plan de déploiement serait toujours en cours de finalisation. Espérons en tout cas que la firme revoie ses positions concernant les PC sous Windows 10 éligibles puisqu’actuellement, ceux dotés d’un processeur Intel de septième génération ou inférieur sont exclus de la mise à jour vers Windows 11.