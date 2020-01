La Xbox Series X n'aura pas de jeux exclusifs pendant au moins un an

La prochaine génération de Xbox ne disposera visiblement pas de jeux exclusifs lors de sa sortie. En effet, pendant une période d’un an à compter de son lancement, tous les jeux Xbox devraient également être compatibles avec les Xbox One actuelles.

Microsoft ne compte pas abandonner ceux qui investissent dans une Xbox One aujourd’hui. En effet, Matt Booty, le directeur de Xbox Game Studios, a annoncé lors d’une interview que tous les jeux développés par Microsoft et qui sortiront sur la Xbox Series X pendant, au moins, la première année, débarqueront également sur les consoles « d’ancienne génération ». En clair, les propriétaires de la Xbox One, One S ou One X pourront continuer à jouer à de nouveaux jeux Xbox durant au moins l’année qui suit le lancement de la console. Voici ses mots :

« En ce qui concerne les sorties de nos jeux dans l’année à venir, voire les deux années qui viennent, tous les titres, un peu comme sur PC, pourront être joués sur la nouvelle génération comme sur l’ancienne (…). Nous voulons nous assurer que si quelqu’un investit dans la Xbox d’ici-là [Series X], il estime avoir fait un bon investissement et que nous faisons tout ce qu’il faut pour lui proposer du contenu. »

Cette annonce souligne tout de même de nombreuses questions, réactions… et interprétations comme j’ai pu le lire dans la presse durant ce week-end. On comprend en effet que la Xbox Series X n’aura pas d’exclusivités durant au moins un an à compter de sa sortie, du moins pour les jeux Xbox Game Studios. Cependant, cette règle s’étendra-t-elle également aux autres studios ? Comment cela sera-t-il techniquement mis en place ? Est-ce que les nouveaux jeux pourront être « optimisés » graphiquement pour la Series X et limités graphiquement sur la One ?nVoilà de nombreuses questions auxquelles nous n’avons pas encore la réponse aujourd’hui.

On imagine que la « machine marketing » de Microsoft ne dévoilera qu’au compte-gouttes ses projets à venir pour susciter le buzz. Quoiqu’il en soit, n’oublions pas une chose : tous les jeux et accessoires Xbox One actuels seront compatibles sur la nouvelle génération de console. Voilà tout de même une nouvelle qui devrait en rassurer plus d’un.