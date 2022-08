Largo : que savoir sur le processus de reconditionnement de produits high-tech ?

Article sponsorisé par largo

Reconditionner un appareil, c’est lui réattribuer un nouveau souffle de vie afin de le remettre sur le marché. Aujourd’hui, plusieurs entreprises sont basées sur ce concept et y procèdent de différentes manières. Largo figure parmi ceux-ci et sidère plusieurs personnes notamment par son processus de reconditionnement. Cet article vous en parle.

La particularité des produits reconditionnés de Largo

Spécialisé dans le reconditionnement des produits high-tech de la marque Apple, Largo a vu le jour en 2016. Son expertise et la qualité des appareils qu’il reconditionne lui ont permis de figurer par les grands acteurs dans ce domaine d’activité. Sa plus grande particularité réside dans son processus de reconditionnement hors pair à la fois efficace et respectueux de l’environnement.

Un processus de reconditionnement automatisé et efficace

Largo a mis en œuvre un processus de reconditionnement inédit à l’effet de mieux atteindre ses objectifs, c’est-à-dire réussir ses différentes opérations. Il consiste à effectuer la restauration des produits high-tech avec des robots ou des machines automatisées. Ainsi, les tests réalisés sur les smartphones sont plus précis et rapides avec des résultats très concluants. Le iphone x reconditionné est une preuve vivante.

Cette option d’automatisation lui a permis d’élargir la superficie de son site de reconditionnement. De même, les robots ont la capacité de traiter plus d’une dizaine d’appareils en une heure. D’où la croissance de sa productivité (de 13 000 à plus de 24 000 produits).

Un processus plus respectueux de l’environnement

Au-delà de l’utilisation des équipements très performants dans le processus, largo s’évertue à mener une démarche plus ou moins écologique. En effet, l’entreprise essaye d’effectuer son reconditionnement de smartphones quasiment sans pollution atmosphérique. Pour ce faire, elle a mis en œuvre quelques stratégies idoines afin de diminuer considérablement ses émissions de gaz à effet de serre ou carbonique.

En guise d’illustration, pour l’acquisition de ses matières premières ou l’acheminement de ses produits, elle a préféré les circuits courts. Par ailleurs, pour mettre en lumière ses œuvres sur le plan écologique, Largo a eu l’idée de divulguer son premier bilan carbone au cours de la présentation de son chiffre d’affaires semestriel.

Les étapes du reconditionnement de produits high-tech chez Largo

En amont du reconditionnement des produits, l’entreprise procède d’abord à la collecte de ceux-ci. Ensuite, elle effectue un diagnostic pour avoir une idée précise sur leur état et vérifier s’ils sont conformes à sa charte de qualité. À la fin de cette opération, elle enchaine avec le processus proprement dit : la réparation et l’emballage des smartphones.

La réparation

Cette étape commence avec un nettoyage de fond en comble des appareils collectionnés. Après cela, ces derniers sont ensuite affectés en reconditionnement pour subir un traitement complet. Par ailleurs, il faut préciser que cette étape ne consiste pas seulement à faire des réparations. En effet, des pièces peuvent être changées si le problème n’est pas réglé définitivement.

L’emballage

Après la réparation, Largo procède à l’emballage. À cette étape, elle emballe et effectue l’étiquetage des smartphones qui ont été réparés avant de les remettre sur le marché. Le plus fascinant est que l’entreprise propose, par ailleurs, une garantie allant jusqu’à 24 mois sur ses produits reconditionnés. Quant à son service après-vente, il est disponible pour vous aider à résoudre vos problèmes, quelle que soit leur nature.