Le nouveau phénomène de la signature électronique : que retenir ?

Article sponsorisé par YouSign

Grâce à la transformation digitale, la signature manuscrite connait désormais une nouvelle version : il s’agit de la signature électronique. Pratique et sécurisée, cette dernière facilite les échanges et la validation des pièces.

Comment réussir une signature électronique ?

La pratique de la signature électronique étant récente, de nombreuses personnes se demandent encore comment faire une signature électronique de façon sécurisée. Pour vous aider, voici quelques conseils à mettre en pratique :

télécharger le document à signer : grâce à votre ordinateur ou smartphone, téléchargez votre fichier (PDF, Excel, Word…) à signer.

ajouter les signataires : précisez le nom et l’adresse e-mail des signataires de même que les éventuels autres destinataires. Indiquez l’ordre dans lequel ceux-ci devront recevoir le fichier.

placer les champs et expédier : Rendez-vous sur le site Yousign.com pour disposer des champs par un mouvement glisser-déposer sur la zone d’apposition de la signature. Cliquez ensuite sur l’icône « Envoyer ». Vos contacts pourront signer directement sur l’interface Yousign sans y créer un compte.

Une fois le document signé, il est stocké en toute sécurité par votre entreprise européenne et peut être récupéré aisément.

Quels sont les atouts de la signature électronique ?

La signature électronique représente un ensemble de codes servant à authentifier officiellement des fichiers numériques. Simple et écologique, la pratique procure plusieurs avantages.

Une sécurité renforcée

Une signature électronique permet d’avoir une traçabilité complète de l’ensemble du processus de signature. En cela, elle reste plus sûre comparativement à une signature manuscrite. D’abord, elle dispose d’une empreinte numérique introduite dans le document original, ce qui rend ce dernier difficile à falsifier. De plus, chaque signature électronique est protégée par un certificat électronique pour renforcer la sécurité.

Un gain de temps considérable

La signature électronique vous épargne du fastidieux processus consistant à télécharger, imprimer, signer et envoyer le contrat par mail. Vous pourrez désormais échanger directement vos contrats par courriel avec vos collaborateurs externes et les faire signer en toute sécurité. Les déplacements physiques sont ainsi limités et vos fichiers bénéficient d’un traitement plus rapide.