Le nouvel Edge va bientôt s’installer automatiquement sur votre PC

Disponible depuis le 15 janvier en version finale, le nouveau navigateur de Microsoft va bientôt s’installer automatiquement sur votre PC s’il est équipé de Windows 10. Une mise à jour qui apporte le nouvel Edge commence à arriver via Windows Update pour certains utilisateurs. Une fois installée, elle remplace intégralement l’ancien navigateur (qui porte exactement le même nom).

Cela fait déjà près de 18 mois que Microsoft travaille sur le nouvel Edge. Ce nouveau navigateur change intégralement de base pour se tourner vers l’Open Source, à savoir le moteur de rendu Chromium. Si vous n’êtes pas technophile, ce nom vous dit probablement quelque chose et pour cause : le très populaire navigateur Chrome de Google l’utilise également. Oui, Edge et Google Chrome utiliseront donc la même base bien que leur interface diffère énormément. Si Microsoft a fait ce choix, c’est pour de nombreuses raisons :

Assurer une meilleure compatibilité avec les standards du Web afin de permettre aux sites Web de mieux s’afficher ;

Pouvoir exécuter pratiquement n’importe quelle extension disponible pour Google Chrome ;

Evoluer beaucoup plus rapidement grâce à la puissance d’un projet Open Source ;

Ne plus devoir développer un moteur de rendu interne, ce qui demande de nombreuses ressources.

Une installation automatique via Windows Update

Jusqu’à présent, il était déjà possible de télécharger manuellement le nouvel Edge sur le site de Microsoft. A l’heure où j’écris ces lignes, les Insiders Windows 10 ayant installé la version 2004 de Windows 10 commencent à recevoir Edge Chromium au travers d’une mise à jour automatique proposée sur Windows Update. Pour rappel, la version 2004 de Windows 10 est disponible depuis peu dans le Canal Release Preview et le sera d’ici quelques jours pour tous les utilisateurs de Windows 10.

Avec la version 2004 de Windows 10, le nouveau navigateur va donc s’installer automatiquement sur votre PC. Certains me rapportent même avoir reçu le navigateur avec la version 1903 et 1909. Le déploiement semble donc progressif et n'est pas propre à une version de Windows 10. Vous l'avez déjà reçu automatiquement de votre côté ?

Une fois le nouveau navigateur installé, un redémarrage du PC est nécessaire. Un écran de bienvenue s’affiche alors vous invitant à importer vos favoris et expliquant les principaux changements du nouvel Edge.







Notez que les utilisateurs qui l’on déjà installé signalent que Microsoft configure son navigateur par défaut même si vous aviez préalablement défini Chrome ou Firefox… Cela risque de ne pas être du goût de tout le monde. Cependant, je vous invite tout de même à tester ce nouvel Edge que je trouve bien plus abouti et fonctionnel que l’ancien. Edge est d’ailleurs récemment devenu le second navigateur le plus utilisé au monde, devant Firefox… mais très loin derrière Google Chrome !