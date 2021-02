Le Surface Duo est disponible en France dès aujourd'hui !

Si vous attendiez impatiemment l’arrivée du Surface Duo, c’est le jour J puisque vous pouvez désormais l’acheter en France. Le smartphone sous Android à double-écran de Microsoft est disponible depuis ce 18 février sur le Microsoft Store .

Le Surface Duo n’est pas un smartphone classique mais un appareil pliable sous Android doté de deux écrans. Ils offrent chacun une diagonale de 5,6 pouces mais celle-ci passe à 8,1 pouces une fois l’appareil ouvert. Vous pouvez ainsi utiliser les deux écrans indépendamment afin que deux applications distinctes s’affichent côte à côte ; vous pouvez aussi l’utiliser en mode tablette ou encore en « mode tente ».

Le Surface Duo est donc un appareil particulier mais plutôt orienté vers les professionnels puisque selon Microsoft, ce format atypique permet d’accroître la productivité. Je vous renvoie vers cet article pour en apprendre plus sur le Surface Duo.

Où acheter le Surface Duo ?





Pour vous procurer le Surface Duo, rendez-vous ici sur le Microsoft Store . La firme le propose en deux versions à un tarif assez élevé : 128 Go à 1549€ et 256 Go à 1649€.



Pour l’instant, l’appareil est livré avec Android 10 mais la mise à jour vers Android 11 est bien prévue, probablement pour cet été. Si vous avez craqué pour l’appareil, n’hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. J’espère le recevoir en test bientôt et vous livrer mes premières impressions.