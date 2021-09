Se connecter à votre compte Microsoft avec un mot de passe devient optionnel

Vous connecter à votre compte Microsoft, à OneDrive ou à votre boîte e-mail sans mot de passe, c'est totalement impossible et non sécurisé selon vous ? Détrompez-vous, c'est ainsi que Microsoft envisage le futur et il est déjà là !

Au vu des attaques de hackers et des fuites de données toujours plus nombreuses, utiliser un mot de passe non sécurisé peut s’avérer très dangereux et peut conduire au vol pur et simple de votre compte Facebook, de votre adresse e-mail ou encore des identifiants de sites sur lesquels vous avez peut-être enregistré une carte de crédit. Bref, les conséquences peuvent être dramatiques, et c’est pour cette raison que l’authentification à deux facteurs constitue l’une des protections les plus efficaces en plus d’un mot de passe bien sécurisé. Cependant, Microsoft veut aller bien plus loin.

Microsoft veut supprimer les mots de passe

Oui, les gestionnaires de mots de passe intégrés ou non aux navigateurs se révèlent assez pratiques, mais Microsoft souhaite un futur sans mots de passe. La firme vient d’annoncer que celui-ci devenait optionnel pour se connecter à son compte Microsoft. Voilà ce qu’a déclaré Vasu Jakkal de chez Microsoft sur le blog officiel :

« À partir d'aujourd'hui, vous pouvez désormais supprimer complètement le mot de passe de votre compte Microsoft. Utilisez l'application Microsoft Authenticator, Windows Hello, une clé de sécurité ou un code de vérification envoyé à votre téléphone ou à votre courrier électronique pour vous connecter à vos applications et services préférés, tels que Microsoft Outlook, Microsoft OneDrive, Microsoft Family Safety, etc. Cette fonctionnalité sera déployée dans les semaines à venir. »

Comment activer la connexion sans mot de passe pour son compte Microsoft ?

Microsoft avait déjà rendu optionnelle la connexion avec un mot de passe pour certaines entreprises abonnées à Microsoft 365 mais étend désormais cette fonctionnalité pour les clients particuliers. Pour l’activer, il suffit de vous rendre sur account.microsoft.com et cliquer sur « Autres options de sécurité » sous l’onglet Sécurité. Ensuite, rendez-vous sous le menu « Sécurité supplémentaire » et cliquez sur « Compte sans mot de passe » pour l’activer.

Comme l’indique Microsoft, il faut impérativement utiliser l’application Microsoft Authentificator sur son smartphone Android ou iOS pour pouvoir activer cette option. Si elle ne vous est pas encore proposée, c’est qu’il faut encore attendre puisque son déploiement s’étalera sur plusieurs semaines pour les particuliers.

Surveiller ses mots de passe avec Edge

En plus de cette nouveauté, la firme rappelle qu'il est possible de suivre l'état de santé de ses mots de passe directement dans le navigateur Edge. Ainsi, si vos mots de passe sont insuffisamment sécurisés ou s'ils ont déjà été découverts dans des fichiers volés du darkweb, une alerte vous informe qu'il est impératif de le changer pour éviter de se faire voler son compte. Notez que Microsoft n'est pas le seul à proposer cette fonctionnalité puisque d'autres navigateurs comme Chrome le font également.

Alors, êtes vous prêts à bannir définitivement votre mot de passe pour vous connecter aux services Microsoft ?