Fuite : des photos de la Xbox Series X font apparaître les ports de la console

Deux photos de la prochaine Xbox ont fuité sur la toile laissant apparaître l’arrière de la console. Il s’agit bien de photos originales, mais méfiance… il y a de fortes chances que les ports changent d’ici la sortie de la console.

Microsoft a fait une annonce fracassante le mois dernier en dévoilant, à la surprise générale, sa console de prochaine génération. La Xbox Series X sera un monstre de puissance et elle casse les codes par rapport aux anciennes consoles. Son design totalement revu se rapproche d’ailleurs de celui d’un PC. Si vous l’attendez impatiemment, il faudra vous montrer patient puisque la sortie de la Xbox Series X n’est prévue que pour le dernier trimestre de cette année. En attendant, voici deux photos qui laissent entrevoir les faces avant et arrière de la console, ainsi que les ports qui les composent.

Comme vous pouvez le voir, l’arrière de la console affiche ce qu’il y a de plus classique : un port d’alimentation, un port HDMI-out pour la connecter à la TV, un port Ethernet, deux ports USB-A, un port optique. Cependant, on peut également constater un port rectangulaire inhabituel qui semble découpé dans le châssis pour apparemment permettre de recueillir les données de diagnostic. Il devrait donc être absent de la console finale, et peut-être remplacé par un port HDMI-in ? En effet, ce dernier est inclus sur toutes les Xbox One et il semblerait étonnant que Microsoft ne l’inclut pas sur la Xbox Series X.



Autre point étonnant : l’absence de port USB-C qui deviendra pourtant la nouvelle norme à l'avenir. Ce port est d’ailleurs présent sur la nouvelle manette Xbox Elite Series 2. Il serait donc étonnant que la console n’en soit pas du tout équipée. Tout cela pour dire qu’il faut prendre ces photos avec des pincettes puisque, même si on connait le design de la console, ses ports ont de fortes chances d’être modifiés d’ici sa sortie à l’automne 2020.