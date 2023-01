Les principaux avantages liés à l’utilisation d’un antivirus pour Windows

Article sponsorisé par bitdefender

Le virus informatique représente un programme indésirable capable d’occasionner de multiples dégâts à votre ordinateur ou appareil mobile. Lorsqu’il pénètre un système informatique, il s’auto réplique et se propage rapidement, en affectant non seulement l’efficacité du système, mais aussi les données et les fichiers de l’utilisateur. D’où la nécessité d’installer un logiciel antivirus pour une protection optimale du système informatique. Ce guide vous propose quelques avantages relatifs à l’utilisation d’un antivirus pour Windows.

La protection contre les virus et leurs transmissions

Une des fonctions principales d’un logiciel antivirus est la prophylaxie. En effet, un antivirus pour Windows procède à la détection des virus potentiels tout en les supprimant par la suite. C’est un processus qui se réalise avant que le système informatique ne soit endommagé par les virus. Un antivirus a la capacité de combattre plusieurs virus en 24 heures. Aussi, vous pouvez utiliser une application antivirus gratuite pour Android afin de protéger vos données mobiles. Parce que, en utilisant un système non protégé, vous risquez de transmettre les virus aux ordinateurs de vos amis, réseaux, proches, etc.

La défense contre les pirates informatiques

Généralement, les pirates informatiques accèdent à l’ordinateur de leurs cibles grâce aux logiciels malveillants. Ces virus sont installés dans l'ordinateur des victimes à leur insu. Ainsi, les hackers piratent aisément les programmes et fichiers voulus à l’aide des e-mails malveillants envoyés aux victimes.

En installant donc un logiciel antivirus sur votre ordinateur, celui-ci procède à la détection des programmes malveillants basés sur le piratage informatique en effectuant des analyses permanentes. Vos mots de passe, vos données personnelles, vos fichiers sont ainsi en sécurité contre tout système de piratage.

En résumé, pour un fonctionnement optimal de votre système informatique, il est essentiel de disposer d’un mécanisme de protection performant. Si votre potentialité budgétaire ne vous permet pas d’acheter un antivirus, vous avez la possibilité d’opter pour les versions gratuites.