Les Surface Book 2 et Surface Go reçoivent une mise à jour

Après la Surface Pro 4, la Surface Go 2 et le Surface Book 1, deux appareils reçoivent aujourd’hui une nouvelle mise à jour. Cette fois-ci, il s’agit du Surface Book 2 et de la Surface Go 1 qui bénéficient, tous deux, d’un nouveau firmware qui devrait leur apporter une meilleure stabilité ainsi que des améliorations liées à la sécurité.

Surface Book 2

Microsoft a déployé un nouveau firmware pour le Surface Book de seconde génération. Il est disponible via Windows Update pour tous les heureux possesseurs de l’appareil ayant installé la version 1809 de Windows 10 ou supérieure. La liste des modifications est assez longue et celles-ci concernent notamment les pilotes graphiques, la carte réseau sans fil ou encore l’écran tactile.

Nom de l'historique des mises à jour Windows Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Intel Corporation - Écran - 26.20.100.7639 Carte graphique Intel (R) UHD - Carte graphique 26.20.100.7639

• améliore les graphiques et la stabilité du système. Surface - Extension - 1914.13.0.1063 Extension client Intel iCLS 1914.13.0.1063

• traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Intel - Composant logiciel - 1.56.87.0 Client Intel (R) ICLS - Périphériques logiciels 1.56.87.0

• traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Intel - Système - 1914.12.0.1256 Interface du moteur de gestion Intel (R) - Système 1914.12.0.1256

• traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Marvell Semiconductor, Inc. - Bluetooth - 15.68.17018.116 Adaptateur radio Bluetooth Marvell AVASTAR - Bluetooth 15.68.17018.116

• améliore la stabilité de la connexion et permet le support de nouveaux produits. Marvell Semiconductor, Inc. - Net - 15.68.17018.116 Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller - Adaptateurs réseau 15.68.17018.116

• traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. NVIDIA - Affichage - 26.21.14.3218 NVIDIA GeForce GTX 1050 - Cartes graphiques NVIDIA GeForce GTX 1060 - Cartes graphiques 26.21.14.3218

• traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Surface - Système - 5.91.139.0 Périphérique du service d'intégration de surface - Périphériques système 5.91.139.0

• traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 11.8.70.3626 Surface ME - Micrologiciel 11.8.70.3626

• traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 242.11.1.15 Surface Touch - Micrologiciel (P 242.11.1.15

• traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 242.0.1.5 Surface Touch - Micrologiciel (z 242.0.1.5

• traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 390.3192.768.0 Surface UEFI - Firmware 390.3192.768.0

• traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système.

Surface Go

La Surface Go de première génération, avec ou sans LTE, reçoivent également toutes deux une nouvelle mise à jour du microprogramme. Tout comme pour le Surface Book 2, la mise à jour est uniquement disponible pour les utilisateurs ayant installé la version 1809 ou supérieure de Windows 10.