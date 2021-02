Microsoft annoncera des nouveautés pour Windows et Xbox lors de mini-évènements

Avec la COVID-19, c’en est fini pour Microsoft des conférences de presse avec une foule de journalistes pour présenter de nouveaux produits, des événements rassemblant des milliers de développeurs comme la BUILD ou encore des salons pour présenter les nouveaux jeux et fonctionnalités Xbox. En effet, Microsoft a gelé tous ses événements physiques jusqu’à cet été, au moins, en espérant que cette saleté de virus ne perdurera pas plus longtemps pour nous permettre de retrouver une vie normale.



Quoiqu’il en soit, ce n’est pas pour autant que Microsoft ne veut plus rassembler ses partenaires et clients cette année. En effet, Microsoft prévoirait de nombreux événements virtuels à venir afin d’annoncer des nouveautés, et ce, dans de nombreux secteurs. D’après les informations du site TheVerge, la firme de Redmond s’apprêterait, en plus de ses événements classiques devenus "online" comme la Build ou Ignite, à lancer une série de mini-évènements afin de se focaliser sur certains produits en particulier. D’après la source, ceux-ci concerneraient notamment Windows, Xbox et bien d’autres.

Aucun calendrier n’a encore été confirmé par le géant de l’informatique, mais ce qui nous intéresse le plus est bien entendu l’annonce du « futur de Windows », avec notamment la mise à jour 21H2 et l’arrivée de Windows 10X. La seconde mise à jour de fonctionnalité de Windows 10 pourrait en effet lui apporter une interface totalement rajeunie et des fonctionnalités inédites telles que le support des applications Android. Patience donc, et on vous tiendra bien entendu informé des dates de ces événements une fois qu’ils auront été communiqués par Microsoft.