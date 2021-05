Microsoft lance sa « Xbox portable » grâce au Surface Duo

Pendant de nombreuses années, certains joueurs rêvaient de voir débarquer une console de jeux portable Xbox comme la Nintendo 3DS mais Microsoft n’a jamais franchi le cap. Avec le Surface Duo et la nouvelle mise à jour de l’application Xbox, ce doux rêve devient désormais réalité.

Lors de l’annonce du Surface Duo en octobre 2019, Microsoft avait déjà laissé entrevoir dans la vidéo de présentation que son appareil à double écran sous Android pouvait se transformer en console de jeu. Cette possibilité n’était jusqu’à aujourd’hui que théorique, mais une nouvelle mise à jour de l’application Xbox vient d’activer cette possibilité. Oui, il est désormais possible d’utiliser le second écran du Duo comme une manette de jeux. Le Surface Duo devient donc une sorte de Nintendo 3DS mais pour les jeux Xbox !

Comme Panos Panay l’a annoncé sur Twitter, plus de 50 jeux Xbox ont déjà été optimisés pour profiter de cette nouvelle possibilité et Microsoft promet d’autres titres compatibles par la suite. On peut déjà citer des titres comme Sea of Thieves, Gears 5 ou Minecraft Dungeons.

A very cool update goes live for #SurfaceDuo customers today! Working with @Xbox we've put touch controls on to the second screen. More than 50 games are available to play with touch for @xboxGamePass Ultimate Members. pic.twitter.com/ZPIqQZXxS4

Si vous êtes l’heureux possesseur du Surface Duo, vous pouvez donc désormais utiliser votre appareil mobile comme une console de jeux. Il suffit pour cela d’être abonné au Xbox Game Pass Ultimate et télécharger la nouvelle mise à jour de l’application Xbox pour Android. Une fois celle-ci installée, vous profiterez de commandes tactiles sur le second écran alors que le premier écran affichera le jeu Xbox, diffusé sur votre appareil grâce à la technologie xCloud.