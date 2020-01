Microsoft Launcher 6.0 en Preview sur Android : un premier pas vers Surface Duo

Vous voulez tester encore plus en avance les nouveautés à venir de Microsoft Launcher ? Microsoft vient de lancer une nouvelle version "Alpha" de son lanceur alternatif sur Android qui débarque en version 6.0.

Microsoft Launcher, c'est quoi ?

Microsoft Launcher est l’un des lanceurs alternatifs les plus téléchargés et appréciés sur le Play Store. Une fois installé, il remplace l’écran d’accueil configuré par défaut sur votre smartphone Android, en y ajoutant une nouvelle expérience qui inclut notamment bon nombre de services de Microsoft. Depuis que j’ai abandonné mon Lumia, c’est l’une des premières applications que j’ai installé sur mon smartphone. Même si l’interface n’a plus rien à voir avec celle de Windows Phone, je dois bien avouer avoir fini par m’y habituer et y trouver mon compte.

Au fil des ans, Microsoft Launcher a reçu de nombreuses améliorations et fonctionnalités bien que l’on ait constaté un petit ralentissement au niveau du contenu des mises à jour ces derniers temps. Cela devrait bientôt être de l’histoire ancienne puisque Microsoft travaille sur une toute nouvelle version afin d’accélérer le développement de son lanceur alternatif. La firme a pour cela publié une nouvelle application baptisée « Microsoft Launcher Preview » dans le Play Store et il s'agit en fait de la version 6.0 du lanceur alternatif.

La version 6.0 disponible en version Preview

En quelques mots, cette nouvelle version Preview vous permettra de tester plus rapidement les fonctionnalités en cours de développement de Microsoft Launcher. On peut en quelques sortes comparer cette nouvelle déclinaison au « Canal Rapide » du programme Insider de Windows 10, mais cette fois-ci propre au Launcher sur Android. Comme Microsoft l’indique dans le descriptif du Play Store :



« Cette version de Microsoft Launcher a été reconstruite sur une nouvelle base de code pour permettre de nouvelles fonctionnalités - telles que le mode sombre, le mode paysage et de nombreuses améliorations de performances (vitesse de chargement, faible utilisation de la mémoire, optimisation de la batterie et animation fluide). De plus, cette version ne contient qu'un sous-ensemble des fonctionnalités standard de l'application principale. Vous pouvez rechercher et télécharger notre application principale "Microsoft Launcher" sur Google Play pour une expérience la plus fiable et la plus complète. »

Un lanceur optimisé pour le Surface Duo

Comme le rapportent mes confrères de Windows Central, cette nouvelle version de Microsoft Launcher devrait apporter plusieurs expériences que l'on retrouvera par la suite sur le Surface Duo et sur les autres smartphones pliables sous Android. A ce jour, la version 6.0 alpha comporte déjà de nouvelles icônes, widgets, mode paysage, zone d'activités, liste d'applications et interface de recherche. Un mode sombre a également été ajouté et cette nouvelle version se veut également plus performante grâce à des optimisations réalisées au niveau de la gestion de la mémoire.



Comment tester cette nouvelle version ?

Si vous voulez tester en avant-première les nouveautés de Microsoft Launcher et ne craignez pas que votre téléphone devienne instable par moment, vous pouvez télécharger cette nouvelle déclinaison en vous rendant ici.